Aragón cierra 2018 con 36 muertos en accidentes laborales, 11 de ellos 'in itinere'

Revertir la estadística de siniestralidad laboral que no deja de crecer en Aragón (2018 se cerró con 36 fallecidos frente a los 29 del año anterior) es uno de los objetivos de premios como los de Aragón comprometido con la Prevención que ha entregado esta mañana la consejera de Economía, Marta Gastón, a los directivos de tres empreas, Sphere, DKV y Master D, que son ejemplo a seguir por las iniciativas para tener accidentes cero en sus respectivas compañías.

José de las Morenas, responsable de la secretaria de política sindical e industrial de UGT Aragón, pide crear ya la figura del gestor de movilidad que haga posible organizar transporte colectivo en los polígonos para todas aquellas y medianas empresas que no pueden permitirse poner un autobús para los trabajadores. "Este 2018 hemos tenido un accidente laboral mortal menos en jornada que el año pasado, 25, en lugar de 26 en Aragón, pero el incremento registrado en la cifra de fallecidos 'in itinere' ha sido del 266% al pasar de 3 en 2017 a 11 este pasado ejercicio (son 8 más)". Semejante aumento, ha dicho, "debe llevarnos a la acción, a tomar medidas".

La consejera de Economía, Marta Gastón, ha señalado, que también en su reunión con la ministra de Trabajo la semana pasada, le expuso la necesidad de hacer más campañas a nivel nacional para frenar esta lacra de la siniestralidad laboral. Y es que en 2018 Aragón sumó un total de 17.680 accidentes laborales, 15.580 en jornada de trabajo y 2.100 más al ir o volver del puesto, es decir, 'in itinere', lo que supone, según De las Morenas, que "48 trabajadores por día se accidentan en Aragón", una estadística que no podemos permitirnos, ha dicho. Ha sido Servicios, seguido de Industria, Construcción y Agricultura, el sector que más accidentes laborales acumuló a lo largo del pasado año. "Estamos muy preocupados por la construcción, actividad en la que los accidentes han repuntado un 18,56% en Aragón. El sector se mueve, pero no tanto como para generar una siniestralidad tan elevada", ha subrayado.