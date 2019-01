La industria millonaria de los deportes electrónicos

La tecnología es una fuente inagotable de nuevos modelos de negocio que pueden llegar a alcanzar ingentes cantidades de beneficios. Los emprendedores coinciden en que la clave es ver el hueco, observar qué se hace; pero, sobre todo, qué no se hace. Los videojuegos no son ninguna novedad: hace más de medio siglo que nacieron. Y de la misma manera que deportes como el fútbol aprendieron a rentabilizar al máximo cada partido, esta industria de entretenimiento vio en la competición oficial una forma de exprimir -todavía más- las posibilidades del sector. En aras de conseguirlo, crearon ligas estructuradas con jugadores o equipos que en la actualidad cuentan con patrocinadores de primer nivel e ingresan cifras astronómicas, también en España.

Los deportes electrónicos, conocidos también con el anglicismo ‘e-sports’, generaron en nuestro país en 2016 14,5 millones de euros. Los analistas estiman que la industria, que cuenta con más de 5 millones de adeptos a nivel nacional, incrementará su volumen de negocio en un 32,5% hasta 2021. No va por mal camino. Partidas de títulos como ‘EA Sports FIFA’, ‘Call of Duty’ o ‘League of Legends’ llenan estadios en Asia, mientras que en España se pueden ver en operadores televisivos como Movistar, Orange o Vodafone.