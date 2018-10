Aragón vuela a la mayor feria comercial de China

El presidente del Gobierno aragonés, Javier Lambán, y los consejeros de Economía y Desarrollo Rural, Marta Gastón y Joaquín Olona, respectivamente, están ya preparando las maletas para embarcarse rumbo a China. Lo están haciendo también representantes de once empresas de la Comunidad, la mayoría del sector agroalimentario, que viajan el próximo 2 de noviembre a la feria de importación y exportación más importante que se celebra en Shanghái, la ciudad más poblada del gigante asiático. Un viaje que tiene como objetivo no solo impulsar las relaciones comerciales de las empresas, sino también las institucionales, además de impulsar las potencialidades logísticas de la Comunidad “para mantener vivo no solo el desarrollo y la apuesta por la nueva ruta de la seda, sino para que las empresas, con la proactividad del Gobierno de Aragón, puedan aprovechar, tanto a corto plazo y sobre todo a medio y largo, puedan aprovechar todo ese gran mercado que es China”, ha señalado este lunes la consejera de Economía. Así lo ha explicado este lunes la consejera de Economía, que ha insistido en que esta iniciativa busca también un retorno, que las potencialidades de la estratégica posición de Aragón y su fortaleza logística atraigan y hagan fructificar inversiones chinas a la Comunidad.