Edelvives y Google trabajan con la Generación Z

La tecnología se va haciendo hueco en las aulas de un alumnado que ya es nativo digital. La generación Z (nacidos en 1994 y 2009) que ocupa ahora las clases está familiarizada con las redes sociales y se comunica a través del móvil. “El mundo ha cambiado mucho desde que íbamos al colegio”, ha recordado este martes Liz Sproat, directora de Google for Education para Europa, Oriente Medio y África en la jornada 'On the top of the game' celebrada en el palacio de La Aljafería. “La tecnología ha transformado el mundo”, ha explicado ante unos 200 representantes del mundo educativo aragonés a los que el gigante tecnológico ha presentado Chromebook, una herramienta que han desarrollado conjuntamente Google for Education y la empresa aragonesa Edelvives.