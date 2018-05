Garamendi cuestiona las protestas de los sindicatos por su "escaso" seguimiento y ser "un rito que no tiene mucho sentido"

El presidente de Cepyme, Antonio Garamendi, ha dicho que todavía es posible alcanzar un Acuerdo de Negociación Colectiva (ANC) este año que incluya una subida salarial, pero para eso ha pedido a los sindicatos sentarse a negociar de verdad en la mesa con las organizaciones empresariales y no llevar protestas a su puerta que además de tener "escaso seguimiento" son "parte de un rito que no tienen mucho sentido". En este sentido, ha cuestionado que "el lunes tuviésemos reunión para negociar con ellos en Madrid y ya desde la semana anterior UGT y CC. OO. tuvieran convocados los pitos" en referencia a la movilización ante las patronales de 50 ciudades que tuvieron lugar este pasado martes.

"Entendemos el rito" que han de hacer, ha dicho Garamendi, pero dejando claro también que el ANC no es sino "una recomendación". "Hay 5.000 convenios en España", ha precisado, "y los más grandes como el del Metal, Construcción o grandes superficies, que representan el 60%, ya se han firmado". De todas formas, ha añadido, "estamos por la labor de que los salarios de la gente suban, pero precisamente de la gente que no está en la rueda, de toda esa gente joven o mujeres" que son los que soportan los contratos peor remunerados, porque, ha apuntado, "la revolución digital nos está haciendo cambiar el modelo de relaciones laborales y los empresarios tenemos que ser reformistas", si bien, no ha dicho cómo.

Ante la pregunta que le han formulado los periodistas de si será candidato a presidir la patronal española, la respuesta de Garamendi ha sido que "hoy no toca" aunque ha matizado que "lo hará o no lo hará" en función de si "las organizaciones empresariales me lo piden, parece que lo quieren, pero prefiero que me lo pidan". Y raudo y veloz, Fernando Callizo, presidente de CEOE Aragón, le ha mostrado su respaldo ante los micrófonos de los medios. "En este momento estamos comprometidos con la figura de Juan Rosell" y en cuanto Garamendi se postule, también le apoyarán, vino a decir.