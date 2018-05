Rita Monreal, primera mujer que gana el Premio Joven Empresario de Aragón en sus doce ediciones

"¡Sí se puede!: ser mujer, madre y emprender". Con esta declaración de intenciones, recogió este martes Rita Monreal, directora de Verker Recursos Humanos –empresa que creó hace tres años con 2 clientes que ahora son 82 y que facturará 6 millones este año– el Premio Joven Empresario de Aragón que concede la a Asociación Jóvenes Empresarios (AJE Aragón) y el Instituto Aragonés de Fomento (IAF). "Gracias por ayudarme a crecer y apoyar mi futuro como joven mujer que emprende", dijo, tras recibir el abrazo de un espontáneo, su hijo Nicolás, que saltó al escenario y a su cuello para hacerle entrega de un ramo de flores. "Soy la primera mujer que gana este premio", subrayó y no olvidó dar las gracias a su madre –"que me cuida desde el cielo"– a su padre, su hermana y todo el equipo que "me ayuda a sacar con éxito lo que nos piden los clientes logrando dar trabajo a 300 personas al mes".