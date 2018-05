Los transportistas dicen sentir "pavor" ante la escalada del precio del petróleo

"Nosotros no sabemos cómo vamos a poder repercutir esta subida, por lo que terminaremos teniendo que asumirla", ha señalado López-Montenegro, que recuerda que, para los autónomos el gasto en combustibles supone el 40% de los costes de explotación de la empresa. Y eso es mucho, ha insistido.

De preocupación habla también Fernando Viñas, secretario general de la Federación de Empresas de Transporte de Mercancías de Zaragoza (Fetraz), que reconoce que el sector está acostumbrado a las fluctuacones del precio del petróleo y aunque en los últimos meses ha habido incremento, de momento era "llevadero". Pero la decisión de Trump de prohibir a la empresas estadounidenses importar crudo iraní –lo que deja sin salida al mercado un millón de barriles diarios– genera "mucha inquietud". Más cuando el sector sabe por experiencia que, ha recordado Viñas, cuando "el petróleo baja apenas lo notamos, pero cuando sube se traslada muy rápidamente a los combustibles".

Viñas ha señalado que también para las compañías de transporte de gran tamaño es preocupante el incremento del gasóleo que supone más de 30% de los costes de explotación de la empresa. Ha matizado, sin embargo, que resulta difícil prever lo que sucederá con los precios. "Algunas empresas, dentro de su propia libertad de precios, intentarán repercutir esta subida, otras lo asumirán, pero también es cierto que desde hace varios años existen clausulas de revisión en los contratos por los que los precios a la baja o al alza del petróleo se aplican también a los servicios", ha matizado.

Céntimo sanitario

Y por si los problemas geopolíticos no fueran suficientes, el sector se enfrenta ahora a una subida del impuesto del gasóleo ordenada por el Gobierno central a aquellas comunidades autónomas que no aplicaron el llamado céntimo sanitario en el pasado. "Confiamos en que a pesar de la subida, sigan devolviendo este coste a los camiones de más 7 toneladas a través del gasóleo profesional", ha confiado Viñas, que ha matizado que, si es así, este impuesto no incrementa los costes "pero genera costes de tesorería porque hay que adelantarlo".

Más preocupado se muestra López-Montenegro, que ha recordado que quienes más van a sufrir con esta situación es el pequeño transporte, el autónomo de la furgoneta que va a ver notablemente incrementado el precio de los carburantes por la aplicación del céntimo sanitario.

Y los representantes de ambas organizaciones han lamentado que esta escalada de precios solo contribuirá a ralentizar la recuperación ecónomica que ya se estaba también notando en el sector del transporte. "Es cierto que muchas empresas mantenían unas política de negocio muy a la defensiva, pero ya se notaba una mejoría en el sector, si no en los precios, al menos sí en el trabajo, pero este incremento salvaje hará que los empresarios se retraigan", ha insistido el presidente de Tradime.