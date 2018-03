Algunas llegaron a China en los años 80 conscientes de que su producto sería copiado con el tiempo. “Por ello íbamos con suficiente margen para no perder dinero”, ha señalado Manuel Teruel, presidente de la empresa aragonesa Taim Weser. “Pero las cosas ya no son como entonces”, ha indicado el también presidente de la Cámara de Comercio de Zaragoza. “El concepto ‘China copia’ ha cambiado, ahora la tecnología es universal, las empresas industriales no patentamos nada”, ha recalcado Teruel.