El título, en la punta de los dedos

La expedición del CV Teruel llegó ayer a Almería con la intención de sentenciar hoy la sexta Superliga del club. El equipo saltará a la cancha del Moisés Ruiz a las 20.30 con muchas posibilidades de resolver la final ante el Unicaja Almería tras el 2-0 cosechado el pasado fin de semana en Los Planos.

La plantilla turolense está en plena forma y disponible al completo para conquistar la liga y, de paso, el primer triplete de la historia del club tras haber ganado esta temporada la Supercopa frente al Urbia Voley Palma y la Copa del Rey frente al mismo rival de hoy, el Unicaja. En caso de perder el partido, el CV Teruel tendrá otra oportunidad mañana en el mismo escenario y, en el poco probable caso de un empate 2-2, aún dispondrá de un último cartucho el 5 de mayo en Teruel.

El presidente del CV Teruel, Carlos Ranera, reconoció que la final está "donde quería el conjunto naranja, con una clara ventaja en el marcador y el factor cancha a favor en caso de que la confrontación se alargue hasta el quinto partido. A pesar del panorama favorable, Ranera instó al equipo a "no peder la intensidad para sentenciar cuanto antes el título. Recordó, no obstante, que mientras el CV Teruel "pegó primero y ha encarrilado el duelo, el Unicaja "no puede fallar si quiere seguir vivo.