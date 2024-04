Balboa se une a la terna de dudas en la SD Huesca para Valladolid

La semana ya adquiere velocidad de crucero en la SD Huesca, y a 72 horas del partido en el José Zorrilla frente al Real Valladolid del domingo no se despejan las dudas que se arremolinan en torno a la cabeza del técnico Antonio Hidalgo, sino que crecen. A los problemas físicos de Gerard Valentín y Enzo Lombardo, que todavía no han pisado el césped desde el martes y se han quedado un día más en el gimnasio, se une Álex Balboa, que en el entrenamiento del miércoles dio un mal giro y también se ha quedado al margen. En todo caso, su concurso en Pucela no peligra y quedan dos sesiones más para calibrar los casos del extremo catalán y el mediapunta francés.

Hidalgo contó este jueves con 19 futbolistas del primer equipo a los que se unieron dos jugadores del filial, Nacho García y David García. La ausencia de Balboa, pivote defensivo cedido por el Deportivo Alavés, se compensó con David García. El andaluz gozó de una presencia más regular con Cuco Ziganda como entrenador, aunque siempre se ha mantenido en la dinámica de la SD Huesca B. Nacho García, por su parte, es un defensa aragonés que también sabía de antemano lo que es trabajar junto a la primera plantilla.

A los interrogantes se une la ausencia segura por sanción de Óscar Sielva, castigado con un partido por la roja que vio en el derbi aragonés frente al Real Zaragoza y que será compensada probablemente con la presencia de Kento Hashimoto en el centro del campo. Los azulgranas se enfrentarán a uno de los ataques más poderosos de la Segunda División, pues los pucelanos, terceros con 61, empatados con el Eibar y a dos del Leganés, han marcado nueve goles en sus últimos cinco compromisos y solo han recibido uno. Además, su última derrota en el José Zorrilla data del 21 de diciembre, un 0-1 con el Racing de Ferrol.