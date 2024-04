Juanjo Nieto: "Estamos en un puesto que todos hubiéramos firmado"

Instantes previos al segundo ensayo general de la semana con vistas al encuentro a domicilio frente al Real Valladolid (domingo, 18.30), Juanjo Nieto compareció en la sala de prensa de la Base Aragonesa de Fútbol para tratar temas como la situación que atraviesa el equipo después de dos derrotas consecutivas, el protagonismo que acapara sobre el césped o su futuro como jugador azulgrana.

Después de la derrota en el derbi aragonés, el lateral reconoció: "Te quedas dándole vueltas porque pierdes un partido donde querías sacar los tres puntos, y estamos jodidos". A pesar de ello, expuso que "ha empezado una nueva semana, y estamos enfocados en el partido del Valladolid. Son tres puntos más, y debemos trabajar como lo veníamos haciendo semanas atrás para sacar la victoria".

El zaguero confesó que "una de las claves para el encuentro ante el Valladolid es limpiar la cabeza. Aunque venimos de dos derrotas, antes habíamos acumulado once partidos sin perder, y la verdad es que seguimos con la motivación para hacer lo que hemos estado haciendo últimamente, que es, sobre todo, luchar y ser sólidos atrás, que es lo que nos estaba dando resultado para sacar los puntos". En otro orden, Nieto auguró que "será un partido difícil porque nos enfrentamos a un rival que se está jugando el ascenso directo, pero nosotros sacaremos nuestras armas para venirnos con los tres puntos".

Acerca de su papel en el terreno de juego, el castellonense aseguró que "un jugador siempre está cómodo cuando juega. Sí que es verdad que, últimamente, no he tenido la continuidad que venía teniendo antes de Navidad, pero estoy entrenando bien, estoy luchando para poder jugar todos los partidos y ayudar al equipo en lo máximo posible y, a partir de ahí, tenemos seis partidos por delante".

Al hilo, fue preguntado por cómo afronta el equipo esta recta final de Liga: "Tenemos que afrontarla como si estuviéramos mucho más abajo de lo que estamos, sabiendo que nos jugamos la vida con la salvación, un objetivo que parecía que lo teníamos cerca, pero que demuestra la dificultad de la Segunda División. Sabemos que hasta la última jornada no estaremos casi salvados, y vamos a pelear hasta el último minuto del último partido".

Su futuro, en el aire

Otra de las cuestiones por las que se le preguntó al lateral fue por su renovación con la SD Huesca, a razón de la conclusión de su contrato el próximo 30 de junio: "No he hablado con nadie, de momento. Quedan seis partidos, y cuando acabe la temporada se verá lo que pasa. Ahora estoy centrado en salvar la categoría porque es lo más importante para mí, para el cuerpo técnico y para la entidad el hecho de estar un año más en el fútbol profesional. Cuando termine la temporada se verá qué pasa conmigo". Seguidamente, el azulgrana quiso dejar claro que "más que pensar en uno mismo, debemos pensar en el colectivo y en sacar el objetivo, que es la salvación. A partir de ahí, ya veremos".

Sobre la dinámica que había acumulado el equipo tras once encuentros sin conocer la derrota, el futbolista dejó claro que "era muy complicado mantener la racha de invictos, y finalmente han llegado dos derrotas seguidas". Pese a ello, el zaguero manifestó: "Nos hemos ganado estar donde estamos, en un puesto que todos hubiéramos firmado estar, y no me cambio por ningún equipo de todos los que tenemos abajo. Solo queda trabajar, luchar el mes y medio que queda de competición, y seguir siendo la piña que somos porque eso es lo que nos ha sacado del pozo, y estoy seguro de que vamos a conseguirlo".

En última instancia, Nieto advirtió que "se están cometiendo errores que antes no cometíamos, y eso nos ha penalizado en los dos últimos partidos. Aun así, el equipo sigue siendo el mismo que el de los once partidos sin perder, y no por perder dos partidos ahora vamos a ser peores. Debemos seguir en la dinámica de trabajo que estamos haciendo para conseguir el objetivo", sentenció el lateral.