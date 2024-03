Albacete-SD Huesca: media salvación en el Belmonte

La SD Huesca cruza la mitad de la España vaciada, casi 500 kilómetros de incómoda ruta hasta Albacete que pueden deparar este sábado un premio mayúsculo. Media permanencia, o una porción muy grande, si se derrota a los manchegos en el Carlos Belmonte (18.30, La Liga TV Hypermotion 2). El rival de los azulgranas marca la frontera de la permanencia, ocho puntos. A diez jornadas para el final, un triunfo allanaría el camino, bien asfaltado y en línea recta, hacia los 50 puntos y dejaría herido de muerte a otro rival directo que esta semana ha cambiado de entrenador. De Rubén Albés a Alberto González, debutante en el fútbol profesional.

El Albacete trata de emular el efecto Antonio Hidalgo que ha levantado al Huesca del desahucio a un optimismo bien articulado. Los paralelismos son evidentes. Sánchez ha aceptado el reto y deja atrás su labor con el filial del Betis en Segunda RFEF; la misma apuesta del catalán cuando en octubre recibió la llamada de Ángel Martín González mientras entrenaba al Sevilla Atlético. Los beneficios de la decisión que tomó saltan a la vista. Además, ambos se midieron al comienzo del curso en un derbi de filiales que terminó en empate a uno. Dos semanas más tarde, Hidalgo tomó las riendas del Huesca y el resto es historia.

Y para rubricarla, el objetivo pasa por mantener las constantes que han liberado al equipo oscense del peso de la angustia y le han transformado en un conjunto alegre e inaccesible. En una muralla con gol. Los récords defensivos siguen engordando semana tras semana y la pasada jornada el Burgos se llevó tres goles de El Alcoraz. También se derrotó por esa diferencia al Mirandés y al Cartagena. No se pierde desde el mes de enero y pueden encadenarse diez jornadas sin caer; no se ha encajado ni un solo tanto en las ocho últimas y Álvaro Fernández acumula 737 minutos imbatido. No tan lejos del millar…

Por encima de unas cifras que plasman en números un trabajo de meses, que enseñan a una SD Huesca eficaz en todos los órdenes que de un tiempo a esta parte ha integrado a sus virtudes el balón parado, está un bloque con una confianza a prueba de bombas. El partido de Albacete será el último ante un rival directo de una fase que ha resultado muy productiva. Y se acude al Belmonte con la intención de no desfallecer cuando se entra en la fase decisiva de las diez últimas jornadas. Simplificando, se necesita sumar un punto en cada partido para llegar a la meta y el promedio con Hidalgo es de 1,5 por encuentro.

Ni siquiera se notó la ausencia ante el Burgos del futbolista que había actuado en todos los partidos oficiales hasta la fecha, el defensa Miguel Loureiro. Y dos suplentes aquel día, Kortajarena y Obeng, armaron y ejecutaron la acción del tercer tanto. Los ya recuperados Javi Mier y Joaquín Muñoz, con las vuelta de Jovanny Bolívar tras su periplo con la selección absoluta de Venezuela -miles de kilómetros y dos amistosos en Estados Unidos para no jugar ni un minuto- y Loureiro dejan como única sombra de duda el concurso de Samuel Obeng, que no se entrenó este jueves y se quedó en el gimnasio. Con el regreso de Loureiro, Hidalgo puede dar continuidad al bloque que actuó de inicio frente a los burgaleses, del que se caerían por tanto Nieto o Blasco.

Los albaceteños se encomiendan a Alberto González después de que Rubén Albés les condujese la temporada pasada al ‘play off’ de ascenso. Del éxtasis a la agonía en unos pocos meses, las apreturas de un bloque que en buena medida es continuista y mantiene en nómina a futbolistas de probado talento han podido con el preparador gallego. El Huesca se enfrentará además al temible efecto revulsivo que generan casi siempre este tipo de situaciones. Puede ser una jornada feliz si se gana y acompañan los resultados en los cruces entre rivales directos, con un Alcorcón-Amorebieta y un Andorra-Mirandés.

Posibles alineaciones

Albacete Balompié: Vaclík; Carlos Isaac, Kaiky, Glauder, Alonso, Olaetxea, Riki, Fidel, Manu Fuster, Juanma García e Higinio.

SD Huesca: Álvaro Fernández; Nieto, Loureiro, Jorge Pulido, Vilarrasa, Sielva, Kento, Javi Martínez, Valentín, Hugo Vallejo y Elady.

Árbitro: Fuentes Molina (Comité Valenciano).

Estadio: Carlos Belmonte (sábado, 18.30, La Liga TV Hypermotion 2).