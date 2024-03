Hidalgo: “Quiero que mis jugadores crean en algo bonito y prolongarlo en el tiempo”

La visita de la SD Huesca este sábado al Albacete (18.30, La Liga TV Hyermotion 2) aparece señalada como la oportunidad de distanciar más si cabe de los puestos de descenso, que abre el equipo manchego a ocho puntos de los de Antonio Hidalgo. El técnico catalán mantuvo este jueves el discurso prudente con el que quiere subrayar que los suyos no van a dejarse llevar por la presunta placidez de una situación que no está ni mucho menos resuelta. A la preparación del partido se añade la incertidumbre por el cambio de entrenador en el rival tras el cese de Rubén Albés y la llegada de Alberto Sánchez y la duda de Samuel Obeng, que no se ejercitó en El Alcoraz y se quedó en el gimnasio.

El 3-0 al Burgos ha abundado en el optimismo y la confianza que cunden en la segunda vuelta, y el duelo de Albacete recibe el adjetivo de “vital” por la “necesidad de seguir sumando”. De ahí que Hidalgo aluda a la “tensión y urgencia que se sigue manteniendo día a día”, una actitud que preservar “en los entrenamientos y los partidos”. Hidalgo avisó en varias respuesta del “talento” de los manchegos, al que hará frente con la vuelta de Loureiro, sancionado la pasada jornada, y de Jovanny Bolívar tras su periplo con la selección absoluta de Venezuela y desde este jueves entrenando con sus compañeros.

Ya puede contar con unas versiones en plenitud de Joaquín y Mier, quienes “han sido muy importantes en su momento y nos dan esa variedad para tomar decisiones”. Se reencontrará con un Alberto Sánchez al que conoce bien, pues se enfrentaron esta misma campaña con el Sevilla Atlético y el Betis Deportivo, respectivamente. “Me alegra que pueda dar el salto al fútbol profesional, es muy válido y está bien preparado. Tenía al Betis en ‘play off’ y nos pondrá las cosas muy difíciles, cuentan con jugadores diferenciales en el último tercio del campo y el problema de no haber tenido tiempo de implementar su método”.

No se cansaba de advertir que el Albacete cuenta con “mucho potencial arriba con Higinio, Manu, Fidel… Tienen un nivel muy alto y están en una posición difícil. Su talento nos pondrá las cosas muy complicadas”. El preparador azulgrana no mira la clasificación ni las consecuencias de un triunfo; se queda con que es “importantísimo sumar los tres puntos, ir al límite y con toda exigencia, va a ser un partido muy igualado que se va a decidir en pequeños detalles”.

De ahí que se adhiera a la idea de “seguir empujando al límite, tener la sensación de querer más, la clasificación así lo dice. Saber que hay que seguir sufriendo mucho y querer sufrir”. Más allá de la liberación que supuso alcanzar los 40 puntos, Hidalgo explicó que “el martes empiezas a pensar en el rival y lo que vas a proponer, el estar preparados para ir al detalle, lo que podemos encontrarnos y empujar lo que hace mi gente. Quiero que crean en algo bonito y queremos prolongarlo mucho en el tiempo”.

En el día a día, las victorias dan “tranquilidad y confianza, tienes que ir al límite porque en esta liga tan igualada todo puede pasar. Nos centramos en buscar las debilidades del Albacete y ocultar las nuestras, competir como en estos últimos partidos”. Las lecturas son “mejores cuando se gana”, pero Hidalgo recordaba que en el 0-0 con el Amorebieta se pudo marcar y “ahora tenemos ese acierto que te da la ventaja para ir creciendo y cerrar los partidos”. Tampoco se detiene en los récords de imbatibilidad, “aproximarnos a la posibilidad de puntuar está en los detalles”.

Preguntado por su continuidad el curso que viene y los rumores que empiezan a surgir sobre su futuro, Hidalgo se definió como alguien que conoce “cómo funciona el fútbol y sé que hay que generar contenido. Me debo al club, a la entidad, a Ángel Martín González que me trajo y estoy muy centrado en lo que hacemos”.

También tuvo palabras para el delantero Iker Gil, en dinámica del primera equipo a falta de su debut oficial: “Es un jugador de talento que tiene que conocer la exigencia de este mundo. Veremos, porque en esta demarcación hay mucha competencia. Le invito a seguir creciendo”. Y para Agustín Lasaosa tras el archivo de la Oikos: “Me intento poner en su lugar y me alegro. Está en el día a día y me alegro mucho por él”.