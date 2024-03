Javi Martínez, sobre la Oikos: "Es importante que la imagen del club y de la ciudad queden limpias"

Poco antes de comenzar la primera sesión preparatoria de la semana con vistas al encuentro en Albacete (sábado, 18.30), Javi Martínez ha comparecido en la sala de prensa de la Base Aragonesa de Fútbol para hacer reconocimiento de la situación que atraviesa el equipo y, no menos destacable, la notable evolución personal que está llevando a cabo como azulgrana.

Caso Oikos

Antes de nada, no podía pasarse por alto preguntarle por el sobreseimiento de la causa, un asunto que afectaba directamente a la SD Huesca, y que ha sido archivado definitivamente a primera hora de la mañana. Respecto a ello, el mediocentro ha expuesto que "son cosas que a los futbolistas nos llegan poco porque la gran mayoría de los que estamos ahora no estábamos en ese momento en el club". Además, también ha reconocido que "siempre es importante que la imagen corporativa y del club queden limpias por una posible inversión externa, posibles fichajes y, también, por el nombre de la ciudad".

"Ya sabíamos en enero que venían unos partidos cruciales, y parece que estamos saliendo reforzados de ese tramo", manifestó el soriano en referencia a los dos últimos meses que el conjunto azulgrana ha sabido superar con nota. Respecto a los próximos enfrentamientos, Martínez ha asegurado que "no" piensan en eso. "Estamos disfrutando el momento y sabemos que tenemos que seguir haciendo el mismo trabajo. Lo que nos ha traído hasta aquí es ser fuertes, y esa es la línea a seguir".

Su momento personal

En referencia a la situación futbolística que atraviesa, el centrocampista ha asegurado que está "aprovechando" cada uno de los minutos. También habló abiertamente de su papel dentro del equipo: "Se me está brindado la posibilidad de tener muchos roles diferentes en cada partido, soy un comodín que puede utilizar el míster. Cuando llegué, tenía más presente la idea de salir jugando desde atrás, y en esa función me tocaba ser un jugador más protagonista. Ahora, tengo a un compañero a mi derecha, y es algo que tenemos que aprovechar porque nos da una ventaja competitiva. Es por ello que me he de enfocar más en hacerle aclarados para que él pueda entrar con más fuerza".

"Yo venía con la intención de mostrar el tipo de jugador que soy", ha comentado Javi Martínez sobre su propósito durante la presente temporada con el Huesca. En otro orden, el mediocentro se ha definido de la siguiente manera: "Soy un jugador muy versátil, muy de equipo. Estoy dispuesto a aceptar muchos roles aunque vayan en detrimento de mi fútbol en un determinado partido, pero siento que estoy aprovechando la oportunidad para mostrar lo que puedo llegar a ser como futbolista. La verdad es que, más allá de mejores o peores partidos, creo que mi nivel está siendo muy constante".

Uno de los grandes culpables del cambio de rumbo que ha tomado esta SD Huesca desde hace un par de meses no es otro que Antonio Hidalgo. Estas fueron las palabras que el mediocentro azulgrana le dedicó al técnico catalán: "Como cabeza del proyecto, su importancia ha sido fundamental. Ha conseguido darnos una estructura en base a las probaturas que ha ido haciendo. Como no ha tenido pretemporada, ha ido haciéndolas durante los partidos oficiales de temporada. Poco a poco, ha ido viendo el sistema que más se acomodaba a las características que teníamos, y creo que en estas últimas semanas se está demostrando. Nos encontramos cómodos con el fútbol que él propone y, en ese sentido, se merece que le felicitemos".

"Somos gente que viene cedida de otros equipos en los que no contaban con las oportunidades que querían. También hay otros que vienen de otra categoría diferente con ganas de dar un paso adelante en su fútbol, y otros que no han podido llegar a un acuerdo para que continúen en sus anteriores clubes", advierte Martínez en referencia a la composición de la plantilla actual. "Somos un equipo de gente que quiere reivindicarse y que lo está consiguiendo, y no vamos a tirar diez partidos a la basura. Quedan diez partidos en una categoría de fútbol profesional, y todavía pueden pasar muchas cosas. Esperemos que sea para bien". Al hilo, el futbolista cedido por Osasuna piensa en "seguir manteniendo la portería a cero". "Tenemos por delante una oportunidad más que interesante de seguir ampliando este margen de imbatibilidad. Vamos a seguir luchando como lo estamos haciendo, todos a una, porque eso es lo que caracteriza a este equipo".

El próximo compromiso

Eso que comenta Javi Martínez tocará ponerlo en práctica en el próximo enfrentamiento, la visita al Albacete (sábado, 18.30), conjunto con el que llegó a disputar siete partidos la pasada campaña, antes de pasar a formar parte de la plantilla altoaragonesa: "Va a ser un partido especial, como cada vez que te enfrentas a un equipo en el que has estado. Ahí tengo amigos, y estoy contento de verles y jugar contra ellos, y eso todavía me motiva más. Esta semana ha habido un cambio en el banquillo y, por lo que he podido hablar con ellos, están fastidiados. Por nuestra parte, debemos aprovechar ese estado de ánimo un poco incierto que tienen para poder enfocar el partido".