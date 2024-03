SD Huesca: la primera vez sin Loureiro

En la cita de la SD Huesca ante el Burgos en El Alcoraz faltará un rostro habitual. El de Miguel Loureiro, que hasta la fecha había participado en todos los partidos oficiales de esta temporada y se perderá el del domingo (16.15, La Liga TV Hypermotion 2) por acumulación de amonestaciones. Llevaba varias semanas con esa espada de Damocles sobre su cabeza, y la cartulina que recibió en Tenerife le saca de los planes de Antonio Hidalgo para buscar la cifra redonda de los 40 puntos. La polivalencia de este futbolista, autor de dos goles en el tramo inicial del curso, le ha convertido en una pieza que en cualquier otro contexto sería tildada de insustituible.

No tanto en el azulgrana, donde el técnico catalán se ha afanado en reactivar a futbolistas para disponer de un amplio fondo de armario. El caso más obvio de estas semanas de escapada de los puestos de descenso es el de Iván Martos, titular de manera consecutiva ante Eldense, Espanyol, Andorra y Tenerife después de un periodo de ostracismo que se había prolongado entre los meses de noviembre y febrero. Nadie es un descarte en esta SD Huesca; después de que Hidalgo no se llevase a Bolívar y Enzo Lombardo a Barcelona por decisión técnica, ambos han contado con minutos en los choques posteriores.

Loureiro es el jugador de campo con más minutos este curso (2.640). Es decir, que solo se había perdido 150 en las 31 jornadas que se llevan disputadas. Y lejos de gozar de asueto en el interludio de la Copa del Rey, participó en las eliminatorias frente a Águilas, Antequera y Rayo Vallecano; en esta última, jugando el tiempo reglamentario y la prórroga. El zaguero de 27 años, con contrato hasta 2025 ampliable por otro curso, se incorporó el pasado verano a la SD Huesca después de atravesar un purgatorio: bajó a Segunda B con el Córdoba en la temporada 18-19 y jugó tres campañas entre Segunda B y la nueva Primera RFEF con el Andorra y el Racing de Ferrol antes de firmar con el Lugo y volver a perder la categoría de plata.

Su importancia en el equipo azulgrana se fundamenta en la versatilidad, pues ha aparecido en todas las posiciones de la defensa, y en que ha ido creciendo con el paso de las semanas hasta alcanzar el estatus de jugador fiable en todas las facetas. También le ha acompañado la salud, pues no ha sufrido lesiones de importancia; el capítulo disciplinario también le sonríe. No es habitual en un zaguero con su volumen de minutos que haya tardado 31 jornadas en coleccionar las cinco cartulinas amarillas que abocan a un partido de suspensión. Por establecer comparaciones con compañeros con una presencia pareja, Jorge Pulido (2.243 minutos) ha visto siete amarillas y una roja, mientras que Óscar Sielva (2.355), ocho amarillas.

El de Cerceda (La Coruña) se destapó como goleador en el primer tramo del curso, con goles de similar factura ante Villarreal B (2-2) y Alcorcón (0-2) todavía con Cuco Ziganda en el banquillo. Ante el Burgos, Jérémy Blasco se postula como principal candidato para relevar a Loureiro habida cuenta de que Jorge Pulido e Iván Martos son dos piezas inamovibles en este momento. Además, el francés ya ha rendido en el desempeño de central por la derecha en apoyo de Gerard Valentín. La alternativa la representa Juanjo Nieto, otro jugador polivalente dentro del plan de Hidalgo que ha perdido algo de presencia durante el último mes. No actúa de inicio desde la visita del Amorebieta el pasado 18 de febrero. También Carlos Gutiérrez, fichaje invernal que todavía no ha sido titular.

Hidalgo ha conseguido mantener vivo a su plantel, con posibilidades de jugar minutos para todos ellos. Un modo de hacer profunda una plantilla con la ausencia perpetua del lesionado Rubén Pulido y, esta semana, sin el delantero Jovanny Bolívar por su convocatoria con la selección absoluta de Venezuela. Martos es un ejemplo claro de futbolista ‘rehabilitado’ para la causa, como lo han sido en otros momentos de la temporada Kento Hashimoto, Iker Kortajarena o Hugo Vallejo. Los regresos tras sus respectivas sanciones de Elady Zorrilla y Javi Martínez mantienen abierto el abanico para el entrenador azulgrana.

El núcleo duro de la SD Huesca, con futbolistas que ha rebasado o se encuentran cerca de sumar los 2.000 minutos de juego está compuesto por Álvaro Fernández (2.790 minutos), Jorge Pulido, Miguel Loureiro, Óscar Sielva, Javi Martínez (2.094), Samuel Obeng (1.989) e Ignasi Vilarrasa (1.843). No es casual que cinco de estos siete nombres presenten un perfil defensivo en un bloque que brilla en esta faceta y que no encontrará al gallego en las fotos del domingo.

Entre los opositores a sumar tiempo de juego en las once jornadas que restan también aparecen dos jóvenes que todavía no han debutado en un partido de liga con los azulgranas: Fernando Guerrero e Iker Gil. Ambos trabajan de manera habitual con el primer equipo y lo compaginan con el filial en Tercera RFEF y el juvenil de División de Honor. Aspiran a seguir las huellas de Ayman Arguigue, que se estrenó de manera anecdótica el día del Eibar, Manu Rico o Diego Aznar; estos últimos, y después de no haber encontrado el protagonismo deseado, cedidos respectivamente a Ceuta y Valencia Mestalla.