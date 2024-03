Hidalgo: "Ha habido dos partidos, antes y después de la tarjeta roja"

Antonio Hidalgo, entrenador de la SD Huesca, se refirió a que había sido un partido que no era el imaginado. "No pensaba en la expulsión. Ha habido dos partidos; uno hasta la roja que tenía en la cabeza. El Andorra te somete y te hace ocasiones si te equivocas. Antes de la roja nos han creado peligro y era más sensación que realidad. Luego hemos interpretado muy bien el partido y justo después llega el gol". Los azulgranas tuvieron "tranquilidad y pausa con un trabajo brutal y muchas ocasiones".

Es una victoria "importantísima" que acarrea además el golaverage particular. Respecto a la expulsión, Hidalgo confesó que "si me la pitan a mí me hubiera quejado igual. En este momento de la temporada esas cosas determinan mucho". Respecto a los récords, "eso no vuelve. Estoy contento pero pienso en que queda camino por hacer". En el vestuario se dio "una alegría brutal, era un partido importante y ante nuestra afición".

Hidalgo se refirió al "convencimiento", a "creer en una idea y los momentos de cada partido llevarlos al límite dentro de un plan. Eso lo hacemos a la perfección". Con 36 puntos en la tabla, "es un paso grande, importante, la victoria ante un rival es fundamental por lo que sumas tú y deja de sumar el otro. La racha te da una sensación de poderío y pensamos que queda mucho por delante", con la diferencia de goles con otros equipos como clave.

Los azulgranas lucieron solidez y acierto en la estrategia, "con un trabajo detrás. Hubo una serie de partidos en que no estábamos todo lo finos que queríamos. A veces se da y otras hay cosas que no salen. La estrategia es evidente que da puntos". A Hidalgo le gusta "ganar siempre, esto va de ganar y todo el mundo quiere hacerlo. Hay que tener la conciencia del momento que estamos y conocer qué va a proponer cada rival".

El trabajo defensivo se sujeta en "lo que les pedimos con la pelota y sin ella, lo hacemos como bloque y está dando buen resultado". La situación de Obeng sin ser la única referencia en ataque, partiendo del costado, "le da más libertad y le libera para aparecer". Elady, que pareció hacerse daño en la celebración de su gol, no tenía nada y causará baja en Tenerife -donde no iba a jugar por la cláusula del miedo en su cesión- por acumulación de amonestaciones, como Javi Martínez.