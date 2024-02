Hidalgo: “En casa hemos de ser valientes, tenemos que ganar al Alcorcón”

Asomada a una de esas máximas que han hecho fortuna, la de la media inglesa -ganar en casa y empatar fuera como objetivo a alcanzar-, la SD Huesca quiere realzar el valor del empate en Villarreal con una victoria este sábado ante otro rival directo, el Alcorcón, en El Alcoraz (16.15, LaLiga TV Hypermotion). Una aspiración que daría lustre al partido de la Cerámica, que ha merecido reflexión por parte de Antonio Hidalgo y sus futbolistas antes de recibir a un conjunto en plena reacción efervescente y del que solo les separa un punto, la misma distancia a la que se halla la permanencia.

Hidalgo asume ese tópico del fútbol porque “todo pasa por El Alcoraz”. La vida se respira en el estadio oscense, “y sobre todo ante rivales directos hay que sacar los partidos de tres”. Cree el catalán que para ello “se trabaja bien. Ellos vienen con números muy buenos, encajando poco en todos los duelos. Necesitaremos una intensidad y concentración altas, empujarles con la pelota, tenerles en su campo y materializar las ocasiones que tengamos”, valoró Hidalgo.

No hay una presión añadida, sostuvo el técnico de la SD Huesca, “lo que hay que saber es que se ha de sacar de tres, hemos dado la vuelta a la situación y estamos cerca de salir de abajo. Ahora, debemos tener la sensación de deseo, de ir a por más, ser valientes y atrevidos, conseguir ese juego de 20 minutos el otro día y llevarlo a los 90. Querer mucho más, en casa tenemos que ganar y lo intentaremos hacer, añadió a continuación.

El desarrollo del empate con el Villarreal B ocupó otra de sus intervenciones en la sala de prensa de la Base Aragonesa de Fútbol y recordó que “tuvimos 20 minutos muy buenos al comienzo. Ellos no nos hicieron excesivo daño, pisamos el campo contrario con iniciativa y cuando hicimos el gol nos vinieron a buscar y no estuvimos bien en la salida de la pelota”, recordaba. Reconoció que “había que gestionar mejor la situación pero hay un rival que juega. Hemos hablado mucho de eso y el próximo partido saldrá bien”.

La transformación que se ha producido en el conjunto madrileño desde la llegada de Mehdi Nafti al banquillo es palpable, con cinco jornadas en las que no han perdido y les han llevado a abandonar los puestos de descenso: “Es un equipo agresivo e intenso, con juego directo y juntando mucha gente en última línea. Son competitivos, han elevado el nivel”, señalaba un Hidalgo satisfecho por el modo en que han aterrizado los fichajes invernales, el delantero Elady Zorrilla y el defensa Carlos Gutiérrez: “Van conociendo lo que queremos, han podido trabajar en lo que les pedimos y poco a poco lo van entendiendo”.

Recordó el catalán “esa urgencia, esa necesidad de tener cerca a la afición para salir de donde estamos. Es consciente de la situación, no hay que esperar a abril o mayo para estar al límite y creo que va a seguir siendo así”.

La disponibilidad de todos los jugadores salvo los internacionales Álex Balboa y Jovanny Bolívar abre el abanico de posibilidades arriba y se trata ahora de “gestionar y elegir los futbolistas adecuados en cada momento. Nos van a dar mucho, esas cabezas se mueven en la dirección correcta. Hay que mirar primero por el bien común y gestionar los momentos de frustración. Que las cabezas estén limpias por la permanencia, y estamos todos muy enfocados”.

Lo que trata Hidalgo se inculcar a los suyos se refiere a “todas las cosas que debemos hacer dentro del campo, lo que se les pide en cada momento, que es lo que te lleva empujar al rival. Es un partido importantísimo y hay que tener ese plus de hambre y liberación, no sentirlo como una agonía”. No quiere que el sufrimiento se prolongue hasta la última jornada y cerró la rueda de prensa con otro mensaje claro y realista: “Hemos de tener la ambición de querer mucho más de lo que tenemos ahora sabiendo que es una situación muy complicada. Meter al máximo posible de equipos ahí y ser fuertes de cabeza en los momentos de sufrimiento, que seguro que los habrá y el Alcorcón los provocará”.