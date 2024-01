Antonio Hidalgo: "Soy optimista con esta plantilla, se va a dejar la vida"

Una cosa es que la visita de la SD Huesca al Villarreal B, por sus implicaciones en la clasificación y el futuro del equipo azulgrana, tenga una relevancia especial y otra que se prepare con el mismo espíritu que las 41 jornadas restantes. Es la diferencia que trató de explicar el técnico Antonio Hidalgo este viernes. Una semana “como cualquier otra” que, sin embargo, adquiere una “trascendencia especial” porque un punto separa al filial del Submarino amarillo de un conjunto que se siente preparado para dar otro zarpazo que le saque de los puestos de descenso.

Hidalgo reflexionó en la sala de prensa de la Base Aragonesa de Fútbol acerca de que “este tipo de partidos ante rivales directos adquieren más importancia, pero sabemos qué equipo es, qué idea tiene y qué hace bien, no varía su forma de jugar ante ningún equipo y tiene mucho talento”. Con esto, la premisa pasará por estar “ajustados y sólidos, hacerles daño con el balón”.

Se refirió el preparador de la SD Huesca a que se avecina un partido entre dos bloques “con urgencias y necesidad, el Villarreal B va a tener el balón y protagoniza muy buenos inicios de encuentro. Mete gente por dentro y te obliga a estar atento, con dos puntas que amenazan el espacio. Están en una situación complicada y esperamos un partido igualado”. Hidalgo no desdeña el golaverage particular después del 2-2 de la primera vuelta en El Alcoraz y la obviedad de que, en el caso de una victoria, se busca que caiga del lado azulgrana.

La presencia de unos 200 aficionados en las gradas del Estadio de la Cerámica representa otro estímulo para una SD Huesca que se siente firme después del empate con el Sporting (0-0) y la derrota ante el Eibar (2-3) por el modo en que compitió en ambas citas: “Competir con todo el mundo refuerza, sentirnos capaces de luchar con cualquiera en una categoría igualada. Ellos perdieron 0-3 con el Sporting e hicieron un partido increíble”, recordó.

Las consecuencias de una victoria o una derrota se medirán a partir de las semanas siguientes, cuando se abre una serie de partidos ante rivales directos que continuará frente al Alcorcón en El Alcoraz. Hidalgo podrá disponer de Javi Martínez y Tresaco, a los que ha recuperado durante la semana, pero sigue sin poder contar con los internacionales Balboa, Bolívar y Ayman, con Rubén Pulido y con Abou Kanté a falta de que se concrete su salida.

Analizadas las primeras partes frente a Sporting y Eibar, el entrenador de la SD Huesca concluía que “tenemos que leer momentos y ser inteligentes. Todo el mundo sale con intensidad y surgen situaciones que no se prevén. Los partidos duran 90 minutos y lo importante es lo que sucede con el resultado final”. Está satisfecho y “muy convencido” con su labor, pues “tenemos mucha fuerza y sentimos que tenemos que sufrir. Habrá momentos de ganar y sentirse poderoso y otros no tanto”.

En una charla con empresarios oscenses que realizó días atrás, Hidalgo incidió en que la gente ha de estar “tranquila” con sus futbolistas “porque se dejan la vida y estoy convencido de que lo van a dar todo. Esperamos que los resultados caigan de nuestro lado”. Es “optimista” y después de cerca de cuatro meses siente que puede ir “a la guerra” con esta plantilla: “Van a dar todo por mí y yo por ellos, no va de jugar o no. Cuando soy capaz de catalogar a jugadores como mi gente intento sacarles el máximo rendimiento. Son el grueso de los que nos van a sacar y estoy empujándoles porque tienen un límite de rendimiento mucho más alto”.

Confesó que le costó “un poco entenderles al principio”, y es “gente que se lleva muy bien. En la vida de los grupos y de los conflictos cuanto más sincero eres, mejor, Deben dar un plus para ese crecimiento. Nos jugamos mucho y hay un club y una ciudad detrás”. En este sentido, los inminentes refuerzos de Carlos Gutiérrez y Elady Zorrilla “vendrán a aportarnos en unas carencias que tenemos y nos ayudarán”.

Habló por último del caso particular de Samuel Obeng, sustituido en el descanso en El Molinón y suplente frente al Eibar, dando naturalidad a su toma de decisiones: “También podría decirse que si he hablado con Rico o con Martos. Son situaciones difíciles de gestionar, intento estar cerca de ellos y ayudarles, lo único que no puedo prometer es minutos. Samu tiene que seguir trabajando y corriendo, es muy querido en el grupo y debe dar todo en el verde. Lo quiero igual que antes”.