Hugo Vallejo: “La SD Huesca va a dar mucha guerra”

El de Hugo Vallejo es ese caso, tantas veces reproducido, de futbolista de calidad pero de difícil encaje que se termina abriendo paso en el equipo por su talento y la confianza del entrenador. No funcionó con Cuco Ziganda y lo empieza a hacer con Antonio Hidalgo. El granadino quiere ser más relevante para la SD Huesca en la segunda vuelta. Cerró el año pasado con un gol al Cartagena y aspira a ser titular de nuevo este domingo en El Molinón frente al Sporting de Gijón (LaLiga TV Hypermotion) en un bloque necesitado de goles.

Precisamente, los azulgrana quieren recoger en 2024 lo que comenzaron a sembrar en diciembre en pos de la permanencia. “Las sensaciones del último mes han sido muy buenas. El equipo está con confianza, demostramos que sabemos jugar y vamos a dar mucha guerra. En los resultados se demuestra, jugamos bien y en la segunda vuelta vamos a competir”, señalaba este miércoles el extremo granadino de 23 años, que incluso se permitía mirar un poco más allá: “El primer objetivo es salir de allí, lo vamos a hacer y veremos si podemos mirar más arriba o asegurar la permanencia”.

Participó en 15 compromisos de la primera vuelta sin alcanzar en primer término el tono que se esperaba y desplazado al banquillo para que se postergase más si cabe el deseado crecimiento. En ello está. “Todavía tengo que mejorar muchas cosas, pero me siento a gusto con la confianza que me dan. Vine porque puedo aportar mucho e intento responder”, valoraba el atacante, que ha trabajado “para intentar que me llegue el momento, tuve una pequeña lesión en Andorra y el míster me ha dado confianza para sacar mis cualidades. Por suerte me salen las cosas y estoy ayudando al equipo”.

Las claves por las que la SD Huesca se ha situado a un punto de la salvación se cifran, para Hugo Vallejo, en que “hemos confiado en lo que el míster propone, nos hemos adaptado a una idea de juego, sabemos a lo que jugamos y vamos a competir”. Una manera de afrontar la competición que aplicarse en citas como la de El Molinón, un inicio de segunda vuelta de elevada exigencia por cuanto los asturianos no han perdido en su estadio: “Es un campo grande, de Primera, que aprieta, y hemos demostrado que podemos competir en cualquier situación, somos difíciles de batir y saldremos a por los tres puntos”.

Enero y febrero pueden marcar el resto de la temporada para los de Antonio Hidalgo, con enfrentamientos directos que perfilarán una clasificación muy apretada. Los azulgranas miran por sí mismos y Vallejo sabe por experiencia que “suelen cambiar las dinámicas de las segundas vueltas, estamos en un momento bueno e intentaremos aprovecharlo”. Confía en ayudar a que la falta de gol se quede en el pasado: “Todos tenemos que mejorar y ser más decisivos. La gente de arriba tenemos la responsabilidad de crear ocasiones y meter goles. Últimamente, solo no marcamos ante el Andorra, hay que mejorar en acertar en las opciones que tenemos”.

Todo, espera Vallejo, con el respaldo de la afición después de que se registrase un ambiente desangelado en el partido de la Copa del Ray ante el Rayo Vallecano: “Necesitamos el apoyo de la gente y van a estar con nosotros en la segunda vuelta, en los momentos difíciles puede empujar para venirnos arriba”.