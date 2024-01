21 paradas tiene la ruta de la SD Huesca hacia la permanencia en la Segunda División. 21 jornadas de la segunda vuelta que arranca este domingo frente al Sporting de Gijón en El Molinón (16.15, LaLiga TV Hypermotion) en una carrera en la que los azulgranas parten en desventaja. A un punto de la salvación y con viento de cola, después de las victorias en casa con las que cerraron el pasado año ante Racing de Ferrol (1-0) y Cartagena (3-0) y de haber ofrecido una buena imagen contra el Rayo Vallecano en la Copa del Rey. Los de Antonio Hidalgo afrontarán diez partidos en El Alcoraz, donde aspiran a recuperar la fiabilidad, y once salidas hasta el primer fin de semana de junio.

2024 comienza con dos citas muy exigentes y continuará con un mes de febrero que puede marcar el devenir de la SD Huesca en uno u otro sentido puesto que se medirá de manera consecutiva a varios rivales directos. Abril también presentará una elevada exigencia por el tono de los rivales y la campaña se cerrará en su estadio y ante el Levante, un teórico candidato al ascenso a Primera. La Segunda División se retoma con el cuadro oscense clasificado en el último peldaño, con 22 puntos, de una escalera que también componen Eldense (26 puntos), Albacete (25), Villarreal B (24) y Andorra (23). Por detrás se hallan el Alcorcón (20) y, más distanciados, Amorebieta y Cartagena con 15 puntos.

Así, la SD Huesca está en disposición de abandonar las cuatro posiciones de descenso si encadena una serie de buenos resultados y, además, se enfrenta en las próximas semanas a algunas de las escuadras que tiene a la vista. Primero, un Sporting de Gijón tercero a dos puntos del ascenso directo y que en El Molinón no ha perdido ni un solo partido en lo que va de temporada. Solo se ha dejado puntos en cuatro ocasiones, en los empates ante Real Zaragoza (2-2), Amorebieta (1-1), Levante (0-0) y Leganés (1-1). Sin embargo, no ganó en las cuatro últimas jornadas de 2023. El primer visitante de El Alcoraz será un Eibar que presenta ese mismo perfil ambicioso: séptimo, a un punto del ‘play off'. Precisamente, se enfrentó al Sporting en Ipurua el 20 de diciembre con tablas (1-1).

Los de Hidalgo despedirán enero con una salida de las que se marcan en rojo: acudirán a los dominios del Villarreal B. El único filial de la categoría de plata se ha convertido en unas de las principales referencias, si no la primera, para alcanzar un ritmo de salvación. Dos puntos separan a ambos conjuntos en estos momentos, y la SD Huesca persigue la estela amarilla tratando de dar alcance a un equipo acabó la primera vuelta ganando al Real Valladolid y empatando con el Real Oviedo. Febrero nacerá en El Alcoraz con un choque también vital contra el Alcorcón y seguirá con compromisos ante Eldense y Amorebieta, equipos que se mueven en las mismas coordenadas; la SD Huesca sabe que sufrirá hasta el final y es consciente de la conveniencia de implicar al mayor número posible de sufridores a la pelea por la permanencia.

No entraría, por ahora, en esta categoría un Mirandés con el que se concluirá febrero. La primera de dos salidas seguidas a Anduva y a Cornellá, feudo del Espanyol. Dos desplazamientos que preceden a otro de esos partidos en los que no se puede fallar, el fin de semana del 17 de marzo contra el Andorra en El Alcoraz. Entre marzo y abril se detecta una dificultad creciente, con el primer y segundo clasificado, Leganés en casa (7 de abril) y Racing de Ferrol fuera (14 de abril) antes del derbi aragonés con el Real Zaragoza en El Alcoraz.

Las últimas seis jornadas, donde todo se decidirá, partirán del estadio José Zorrilla de Valladolid y reservarán después envites con Real Oviedo, Elche, Racing de Santander, Cartagena y, por último, Levante. No habrá partidos entre semana durante esta segunda vuelta ni más interludios por la Copa. Los de Antonio Hidalgo hacen acopio de fuerzas para jugar con garantías los 1.890 minutos de competición que dictarán si la SD Huesca sobrevive un curso más en el fútbol profesional o cae a los infiernos de la Primera Federación.