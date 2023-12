Samuel Obeng quiere más con el Huesca

Samuel Obeng aterrizó hace casi un año, durante el mercado de invierno, ese que en este curso reabrirá sus puertas de forma oficial el próximo martes, y desde entonces ha sido la luz que guía el ataque de la SD Huesca. Convenció con cinco goles en 17 partidos durante la segunda parte de la temporada pasada, reeditar la cesión con el Oviedo de cara a la actual se convirtió en verano en uno de los grandes objetivos, y al parón navideño ha llegado como máximo realizador del equipo. Lastrado por los problemas en un tobillo, su cifra no es espectacular, cuatro dianas, pero dentro del que, con 16, es el conjunto con menos caudal ofensivo de la competición resulta imprescindible. Ha marcado en tres de los cinco triunfos oscenses.

Él no lo ve suficiente, quiere más, tanto por su parte como, lógicamente teniendo en cuenta que se encuentra a un punto de la salvación, por la del equipo. "Tenemos que hacerlo mucho mejor", subrayó este sábado en el último entrenamiento del año. "No me he visto como me habría gustado, supongo que tanto el club como la gente y los entrenadores esperaban más, no hay excusas", asegura. Así, de cara al segundo acto de la competición recuerda que "suele haber conjuntos que dan un subidón y otros que bajan, espero que nosotros seamos de los que van hacia arriba".

Más allá de su autoexgencia, el rendimiento de Obeng ha sido con creces el mejor de los cuatro delanteros con los que cuenta Hidalgo. No en vano, es el único que ha visto puerta. De entre los jugadores de campo es el tercero con más minutos. Suma 1.466 por los 1.740 de Loureiro y los 1.539 de Javi Martínez. Ha participado en 19 encuentros de los que ha sido titular en 18. Solo los problemas físicos le han apartado del césped. Le hicieron perderse el desplazamiento a Oviedo de la novena jornada y también el viaje Andorra, dos derrotas.

Tocado por una lesión en un tobillo que exigía un descanso que no se podía tomar y sobre la que no han parado de lloverles golpes durante los partidos como colmo de mala suerte, ha seguido planes específicos de preparación. "Los deportistas profesionales siempre tenemos dolores y molestias que sufres, que te dificultan ir al límite, pero que hay que saber llevar", comenta al respecto. "Vivimos de esto, el equipo te necesita y tú das todo lo que puedes hasta el punto de que ya no daba más y por eso tuve que parar una semana", comenta haciendo referencia a su baja ante el Andorra. Ahora, del parón navideño ha llegado "con mejores sensaciones".

Más allá de sus goles, solo Javi Martínez (19) y Joaquín Muñoz (15) registran un número superior a sus trece tiros, de los que seis han ido a puerta, los mismos que, también, Javi Martínez y Vilarrasa. Entre los otros delanteros, Kanté ha realizado tres percusiones, solo una entre los tres palos, Bolívar, cinco y dos, y Aznar, que en liga no ha jugado desde el cambio de entrenador, ninguna.

Hasta llegar al 3-0 con el que se ganó al Cartagena en la última jornada, el Huesca ha ido evolucionando poco a poco, especialmente en ataque. Los delanteros azulgranas, sin casi contacto con el balón, han tenido que centrarse en labores de contención y desgaste del rival. "En la primera vuelta hemos ido de menos a más, era importante llegar vivos a Navidad y podemos decir que el balance de la recta final es positivo", analiza. "Al principio nos costaba mucho generar y ante el Cartagena sin embargo conseguimos tres goles, se van notando las cosas", afirma.

La llegada de refuerzos, con un atacante como prioridad, la ve como "algo necesario para competir más entre nosotros". "Si viene un delantero que aporte goles y trabajo bienvenido será y si sale algún compañero le deseo lo mejor", expone alguien "encantado en Huesca" que espera que en el próximo año "la afición pueda disfrutar de nuestras victorias".