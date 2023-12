La SD Huesca retoma los entrenamientos con la Copa en el horizonte

Adiós a las breves vacaciones. Hola a un intenso mes de enero. La SD Huesca retoma este jueves a las 11.00 los entrenamientos después de seis días de asueto y en la antesala de una vuelta a la competición que tendrá su punto de partida en la Copa del Rey y continuará con unas semanas que pueden marcar el devenir de la temporada. El estado físico de los futbolistas lesionados representará uno de los focos de atención en la Base Aragonesa de Fútbol, donde se han planificado tres sesiones hasta los dos días de libranza que se plantearán el domingo y el lunes y Antonio Hidalgo calibrará fuerzas después de haber acumulado siete ausencias en el último encuentro oficial de 2023.

Todavía con el 3-0 al Cartagena en el recuerdo, los azulgranas están convocados a una pequeña pretemporada que, en su caso, presentará el paréntesis del duelo copero con el Rayo Vallecano en El Alcoraz, fijado el sábado 6 de enero a las 19.00. Hasta este momento, convivirán la atención sobre los jugadores con molestias físicas y el inicio del plazo para incorporar futbolistas. La prioridad fijada por Hidalgo es la llegada de un delantero, para lo que una condición inexcusable se encuentra en dar salidas a aquellas piezas con menos minutos o con un papel poco relevante, casos de Diego Aznar, Abou Kanté o Enzo Lombardo. La liga regresa el 14 de enero en El Molinón, feudo del Sporting de Gijón, y para entonces ya se habrá consumido casi la mitad del mercado invernal.

Varios jugadores acabaron la primera vuelta fuera de los planes del entrenador catalán y estas primeras fechas servirán para calibrar en qué punto arrancará el segundo tramo del curso para todos ellos. Son los casos de Juanjo Nieto, Javi Mier o Gerard Valentín, por citar a aquellos con una presencia más continuada en la pizarra de Hidalgo. Mientras, Rafa Tresaco ya se entrenó con el grupo en las últimas fechas aunque todavía no accedió a la convocatoria para recibir al Cartagena. Hay planificada una doble sesión el viernes, a las 10.00 y a las 16.00, en la que se seguirá mejorando el aspecto físico tras el parón, para el que la plantilla se llevó ‘deberes’ específicos.

Otro de los futbolistas en la enfermería es Kanté, con la situación ya comentada sobre su salida y por tanto con pocas opciones de ser alguien a quien tener en cuenta en los primeros partidos oficiales. Las otras bajas ante los albinegros fueron Kento Hashimoto por sanción y Rubén Pulido, que va a estar fuera lo que resta de campaña después de haberse roto el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda a comienzos de noviembre.

Valentín padece una lesión muscular de grado dos en el semitendinoso de su pierna derecha, problema menos grave de lo que se temía cuando cayó al césped del Ciudad de Valencia en el compromiso con el Levante. Pendiente de su evolución, Hidalgo le ha dado acomodo dentro del sistema con tres centrales en el rol de carrilero diestro para convertirle en uno de los puntales de su juego ofensivo. Además, forzó la quinta amarilla y así podrá reaparecer a salvo de la amenaza de una sanción inmediata.

Un papel también capital había desempeñado Juanjo Nieto, a quien el técnico dio un papel lindante con el de central e incluso mediocentro en el inicio del juego que solo interrumpió una lesión de la que no ha habido parte médico. Esta le ha privado de aparecer en los cuatro últimos choques y representa una de las reapariciones más esperadas. Durante este periodo sin el de Castellón de la Plana, Hidalgo ha planteado diferentes variantes, con Jérémy Blasco o Miguel Loureiro en este papel en función asimismo de las peculiaridades del rival de turno.

Balboa y la Copa Africana de Naciones

Javi Mier, baja ante Levante y Cartagena, aspira a regresar a una línea, el centro del campo, con mucha competencia. Y eso que Álex Balboa puede perderse buena parte del mes de enero debido a su participación en la Copa Africana de Naciones (CAN), que tiene lugar en Costa de Marfil, con el combinado de Guinea Ecuatorial. Lo normal es que acuda, pues es un habitual de las convocatorias, y este torneo comienza el sábado 13 de enero, por lo que el pivote cedido por el Alavés ya no podría jugar contra el Sporting. Como mínimo, se perderá también el siguiente duelo en El Alcoraz contra el Eibar ya que la primera fase de la CAN se desarrollará en su caso hasta el 22 de enero. Tiene como rivales a la anfitriona, Nigeria y Guinea-Bisáu.

El encuentro con el Rayo Vallecano, correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, pondrá a la SD Huesca delante de un conjunto de Primera División. Banco de pruebas de elevado octanaje para lo que está por llegar. El calendario liguero de enero lanza dos partidos para empezar ante conjuntos que aspiran al ascenso a Primera, Sporting de Gijón y Eibar. La segunda vuelta continuará después con un tramo que puede fijar el rumbo de los meses posteriores. Cinco partidos que son cinco maneras de agarrarse a la categoría de plata: Villarreal B, Alcorcón, Eldense, Amorebieta y Mirandés para clausurar el mes de febrero.

Además, serán unas fechas en las que los presumibles fichajes invernales ya habrán pasado por el obligado periodo de acoplamiento. La búsqueda del delantero y el encaje de bolillos económico que requiere también coparán las siguientes semanas, con un Antonio Hidalgo que cuenta ya con una base a partir de la que ha situado al equipo oscense a un solo punto de la permanencia. Para proseguir con la escalada, el club es consciente de que se necesita un rearme, sobre todo en la parcela ofensiva, sin el que las opciones de permanencia menguarán considerablemente.