Un delantero, la prioridad del Huesca en el próximo mercado

El gran objetivo es un delantero y también gustaría un defensa. La SD Huesca está trabajando en distintas vías para poder acudir al mercado de invierno en busca de refuerzos. Las circunstancias económicas ahora mismo no le permiten pensar en una revolución, pero sí que existe la intención de reforzar ciertas posiciones concretas para poder alcanzar la meta de la salvación, objetivo que tras la victoria por 3-0 con el Cartagena con la que se cerró el año y la primera vuelta se encuentra a un punto de distancia.

Los azulgranas tienen su límite salarial superado en 2,5 millones de euros, toda una traba. La Liga le otorgó al inicio del curso un techo de 4,5 millones y el coste real ronda los siete. Dado que la compraventa por parte del Grupo Costa que podría haber aportado capital ha quedado paralizada, las expectativas están puestas ahora en otras opciones en las que se venían trabajando desde tiempo atrás ante la posibilidad de que ese proceso no llegase a buen puerto. Se ultima un importante patrocinio de alrededor de 1,5 millones de euros que se podría cerrar la semana que viene con una empresa radicada en la provincia de Huesca. También sigue sobre la mesa la opción de la entrada de nuevos accionistas, al margen de otras palancas como los avales. Además, la ficha de Rubén Pulido, baja de larga duración, aún no ha sido ocupada y se espera liberar espacio con movimientos de salida de, entre otros, Kanté, jugador que ya en verano tuvo la puerta abierta.

Antonio Hidalgo ya dejó claro en la rueda de prensa posterior a la victoria del jueves que lo que principalmente quiere son "jugadores diferenciales". Va a haber que apuntar bien y no errar el tiro. Al respecto, a nadie se le escapa que durante la primera parte de la temporada una de las principales carencias se ha situado en la punta del ataque. El Huesca es el equipo de la categoría que menos goles ha marcado, 16 en 21 jornadas, lo que se ve forzado a compensar a través de una férrea defensa. Ha encajado 18 dianas, el cuarto que menos. Aunque cuenta con cuatro arietes, solo uno ha visto puerta, Obeng, que suma cuatro dianas, dos de penalti. Le sigue con tres Vilarrasa, lateral izquierdo. Kanté, Bolívar y Diego Aznar, que no ha tenido oportunidades en liga desde el cambio de entrenador y podría marchar cedido, no han movido el cero de su casillero.

Encontrar alguien que asegure el gol no es una tarea sencilla, más si la cartera no es boyante. Por eso, desde tiempo atrás se están peinando las opciones que hay dentro de Segunda División y también a nombres que destacan en categorías inferiores. Uno de los que se barajan es el de Isaac Romero, con el que Hidalgo coincidió en el Sevilla Atlético. De 23 años, en Segunda RFEF ha logrado en la actual campaña once tantos en catorce partidos. El club hispalense duda entre promocionarlo al primer equipo o enviarlo a un nuevo destino.

Las carencias en cuanto a efectivos en defensa son evidentes. Con Rubén Pulido ausente por una rotura de ligamentos hasta el final de la temporada, solo quedan dos centrales, Blasco y Jorge Pulido, cifra de por si baja que aún lo es más si se tiene en cuenta que Hidalgo acostumbra a jugar con tres, motivo por el que ha apostado por recolocar a los laterales Nieto, Martos y Loureiro e incluso ante el Cartagena a Sielva, que durante la primera parte retrasó su habitual ubicación en el centro del campo.