Antonio Hidalgo: “Lo importante es saber que vamos a sufrir mucho”

“Tres puntos fundamentales ante un rival directo” estarán en juego este jueves para la SD Huesca, que despide la primera vuelta en una cita de alta tensión con el colista, el Cartagena (19.00, LaLiga TV Hypermotion). De esta manera se refirió el técnico Antonio Hidalgo a un partido que afronta con numerosas ausencias, puesto que de los más habituales solo se entrenaron con normalidad en la sesión posterior Óscar Sielva y Samuel Obeng. No lo hicieron ni Juanjo Nieto, ni Javi Mier ni Abou Kanté, y tampoco estarán los sancionados Kento Hashimoto y Gerard Valentín, este además lesionado.

Por ello, los azulgranas volverán a completar la convocatoria, a la que puede regresar Rafa Tresaco, con canteranos. En esta sesión de trabajo estuvieron presentes dos defensas, Alin y Fofana, presentes en las últimas citaciones, y el centrocampista Fernando Delgado Guerrero. La “trascendencia” la marca la posibilidad de acortar la diferencia con la permanencia a un solo punto y de dejar atrás, hasta a siete, a los albinegros. También, con numerosas ausencias.

“Lo más importante es saber que vamos a sufrir mucho en una situación con la que convivimos. Hay que manejar situaciones que suben y bajan”, señalaba Hidalgo, que cree que se ha de estar “a una distancia asumible, esto es muy largo y no sirve de nada fijarnos en los demás”. Pide “ser mentalmente fuertes y saber lo que va a pasar, tener muchas ganas de sufrir te hace fuerte en todos los aspectos”. También, que “la gente venga y nos empuje, nos dé carió y nos exija muchísimo más, y que nuestros jugadores sean valientes ante un rival con mucha capacidad”.

Intuye el técnico que será “un partido de pequeños detalles, de tener solidez, arriba nos cuesta en finalización, hay crear superioridades y conceder poco”. Tratarán de canalizar los azulgranas la rabia por todo lo sucedido en el Ciudad de Valencia, lo que debe convivir con “tener pausa y juntar pases. Las emociones son importantes. Canalizarlas: o pegarte o querer mejorar”.

Insiste Hidalgo en ir “al límite”: “Lo importante es poder estar a una distancia prudencial y quitar rivales. Hay equipos que parecen en una situación cómoda. Ellos llevan seis puntos de nueve y el otro día se llevaron un batacazo con el 0-3 ante el Burgos. Asume la situación con entereza y acudía a la comparación con el trabajo de Luis Carrión en el Real Oviedo, algo que “no es sencillo. La situación no es nueva para mí, de ahí el mensaje de seguir en movimiento”.

El catalán no valoró la sanción de un partido a Kento Hashimoto, pero sí salió en defensa del director deportivo, Ángel Martín González, por las observaciones que realizó a Quintero González en el descanso del partido en Valencia: “Es una de las mejores personas que me he encontrado, con un respeto máximo a todo el mundo y empatía. A partir de ahí no podemos cambiar el acta. Sí ensalzar su imagen. Y eso no es justo. Mañana vendrá un árbitro que lo hará lo mejor que pueda y nosotros, a ganar”.

Mantiene con él un “contacto directo” y “una sintonía muy buena” ante la perspectiva de mejorar el equipo en enero: “Es evidente que hay que mirar el mercado, primero conociendo nuestras posibilidades. El gran grueso de la plantilla lo tenemos aquí, creo muchísimo en ellos y ellos tienen que creer más en ellos mismos. Por eso es buena noticia la gente que salió el otro día del banquillo. Si viene gente, que pueda aportarnos muchísimo”.

El club invitó a los medios tras la rueda de prensa a un brindis navideño con la presencia del presidente del consejo de administración, Fernando Callizo, y el consejero José Luis Bandrés.