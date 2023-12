El Huesca no esquiva la sanción a Kento

El recurso no tuvo efecto y finalmente Kento Hashimoto ha sido sancionado con un partido por la tarjeta roja que vio el domingo en la derrota ante el Levante (2-1). A pesar de que la expulsión había causado polémica y se había considerado rigurosa, el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol entiende que las pruebas y alegaciones presentadas por la SD Huesca no confirman la existencia de un error material manifiesto en la decisión que tomó el árbitro Quintero González sobre el césped del Ciudad de Valencia y que no fue corregida en el VAR por Sagués Oscoz. Además, también se ha sido castigado el director deportivo, Ángel Martín González. En su caso, por, según se reflejó en el acta, dirigirse al equipo arbitral “en actitud desafiante” y a gritos” recriminándole “os habéis cargado el partido”.

La expulsión de Kento, que no podrá estar presente en el importante partido del jueves ante el Cartagena, se produjo en el minuto 26, ya con el 1-0 en el marcador, en un lance con el granota Álex Valle. Quintero González optó por mostrarle la roja por “entrar con un pie en forma de plancha a la altura del gemelo de un adversario, usando fuerza excesiva”.

Entiende el Huesca que no hubo fuerza excesiva y que no es que Kento le hiciese falta a Valle, sino que más bien éste impactó en la pierna del nipón al golpear el balón. Para apoyar su tesis se apoya en un vídeo. Sin embargo, el Comité expone en su decisión que no puede entrar a valorar si hubo esa fuerza excesiva. Además, considera que las imágenes aportadas “no se aprecia de modo indubitado que el jugador expulsado no realizase la entrada que quedó consignada en el acta”.

Junto a las de Kento y Martín González hay una sanción más, la de Gerard Valentín por acumulación de tarjetas. El extremo vio la quinta amarilla tras lesionarse al perder tiempo con el fin de que su sustituto, Martos, pudiese calentar.