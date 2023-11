Hidalgo: "El VAR no está de nuestro lado y el penalti ha desequilibrado la balanza"

Antonio Hidalgo, entrenador de la SD Huesca, valoró el 0-1 ante el Real Valladolid con la "rabia e impotencia" que hay que "gestionar" porque "esto no para": "Es fútbol, y no se puede perder el foco de donde queremos salir. A partir de ahí, hemos hecho una muy buena primera parte por el rival que venía", señaló. Habló de que "el VAR no está de nuestro lado desde que estoy aquí, Joaquín y Hugo Vallejo tienen dos ocasiones clarísimas y podemos mejorar situaciones nuestras".

Extrajo que "es importante ponerse por delante" como merecimiento a los 45 minutos iniciales. La segunda parte de los oscenses fue "más abierta" y "no pudo ser". Trató de hablar con el colegiado y no tuvo la "oportunidad": "Ellos pitan lo que ven, no hay más vuelta de hoja. Solo pido respeto a la figura del entrenador y el de todo el mundo. Si dijese lo que pienso me echaría". La situación de la pena máxima fue "cuanto menos, dudosa. Con una imagen desde atrás veríamos exactamente lo que sucede allí".

Pedía Hidalgo "seguir adelante" pese a la derrota. La situación hace "imperioso ganar y hay que pensar en el siguiente choque". El técnico azulgrana dio importancia al "talento" del Valladolid, que "no tuvo ninguna ocasión en la primera mitad y nosotros sí, además del gol anulado, Luego todos se enturbia y seguramente nos precipitamos". Con los cambios intentó refrescar el ataque, y Valentín arrastraba una molestia en una uña del pie. "Buscamos el juego entre líneas y los pases laterales, pero no ha podido ser".

El penalti "decantó la balanza", no se puede afirmar a su parecer "que no haya fondo de armario". Hugo Vallejo le gustó en una posición adelantada, y "seguramente necesita a alguien que fije a los centrales. Son variantes que aplicar en el futuro". Óscar Sielva podrá jugar en Andorra y el tiempo hasta entonces servirá para que descansen los futbolistas con molestias físicas. Los azulgranas perderán para el choque en el Principado, previsto el domingo 3 de diciembre a las 14.00, a Juanjo Nieto por acumulación de amonestaciones. Pase lo que pase este domingo, seguirán en puestos de descenso.