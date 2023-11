Horario y dónde ver el partido SD Huesca-Espanyol

La SD Huesca llega en un buen momento al puerto de montaña que le reserva el calendario en las próximas semanas y que se inicia con la visita del Espanyol a El Alcoraz. Un partido que ha sorteado el riesgo de celebrarse a puerta cerrada tras la puesta al día administrativa del club y que se encara tras la victoria frente al Amorebieta (0-1). El estadio puede presentar la mejor entrada de la temporada, con permiso del derbi aragonés, con más de mil aficionados pericos que arroparán a un conjunto que estrena entrenador, Luismi Ramis.

¿A qué hora es el partido SD Huesca-Espanyol?

El choque entre la SD Huesca se disputa a las 18.30 de este domingo. Los azulgranas arrancan la jornada 15 con 12 puntos y en la 20ª plaza, a un punto de la permanencia. Los catalanes suman 24 puntos y ocupan el quinto lugar. El colegiado será Andrés Fuentes Molina, del Comité Valenciano, y se encargará del VAR el vasco Aitor Gorostegui Fernández.

¿En qué canal de televisión se puede ver el partido?

Esta temporada, el canal de televisión que emite la competición se denomina LaLiga TV Hypermotion, y se podrá seguir en las demás plataformas de pago que tienen los derechos de la Segunda División: Movistar, Orange, Vodafone, varios operadores del Grupo MásMóvil como Embou y en Amazon Prime Video.

Cómo seguir el SD Huesca-Espanyol por internet

El partido se podrá seguir también a través de internet. En HERALDO.es habrá un directo actualizado minuto a minuto para que los aficionados al fútbol no se pierdan nada de lo que suceda en el terreno de juego. Además, al finalizar el partido, los lectores dispondrán también de la crónica del mismo y podrán consultar el resumen de esta jornada 15 de Segunda División con las actuaciones detalladas de cada jugador.

Altas y bajas

Hidalgo recupera a Óscar Sielva, que no pudo jugar por sanción frente al Amorebieta, pero no podrá contar por lo que resta de curso con Rubén Pulido. Además, esta semana no se ha entrenado por molestias físicas Abou Kanté. Los catalanes tienen lesionados a Pol Lozano, Antoniu Roca, Nico Melamed y Víctor Ruiz, y pueden recuperar a Omar El Hilali.

Posibles alineaciones

SD Huesca: Álvaro Fernández; Nieto, Blasco, Jorge Pulido, Loureiro, Kento, Sielva, Javi Martínez, Valentín, Joaquín y Obeng.

Espanyol: Pacheco; Óscar Gil, Calero, Cabrera, Brian Oliván, Aguado, José Gragera, Jofre Carreras, Pere Milla, Puado y Braithwaite.