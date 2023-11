Hidalgo: “Hay una situación de necesidad extrema y no podemos perder la solidez”

La victoria con el Amorebieta y el perfil incierto con que acude el Espanyol este domingo a El Alcoraz (18.30, LaLiga TV Hypermotion) representan la doble esperanza con la que la SD Huesca afronta la cita que se quiere del primer triunfo local desde el mes de abril. Antonio Hidalgo analizó este viernes las dificultades de preparar un partido cuando el rival cambia de entrenador; la exigencia será la máxima y la baja de Rubén Pulido deberá ser suplida por otro compañero “con un perfil diferente”.

Un triunfo como el del pasado domingo en Lezama (0-1) “refuerza y da tranquilidad”. Eso sí, “la justa porque seguimos en una situación muy complicada y hay que sacar más partidos”, compartió el técnico. Hidalgo se deshizo en elogios hacia el Espanyol, un rival “de mucha entidad, con mucho talento. No podemos perder la concentración y el nivel de exigencia ni un peldaño, hay que aumentarlo los 90 minutos”. La altura de los catalanes no merma las ganas de “dar una alegría a la afición en casa”.

Para preparar una cita de este calado, Hidalgo apuesta por “dar herramientas al jugador para ir solucionando lo que pase en el campo. Vamos a tener que hacer las cosas bien. Ellos, aunque en un momento complicado con cambio de entrenador, son el mejor equipo de la categoría a nivel individual”.

No necesitaba repetir el entrenador las virtudes del Espanyol, por todos conocidas, con el matiz de que “viene un técnico (Luismi Ramis) con una idea diferente, intentamos analizar lo que venía haciendo estas temporadas o si le dará un cambio de guion, nos hemos enfrentado alguna vez y hay que contrarrestar sus virtudes y potenciar las nuestras manteniendo la solidez”.

El trabajo de análisis con el equipo dirigido por Luis García ha tenido que virar necesariamente hacia el libro de estilo de Ramis, quien “ha demostrado su nivel y ha rozado el ascenso dos veces. Sus equipos son sólidos y muy bien estructurados, te amenazan constantemente con la pelota. Habrá que estar atentos a esas situaciones”.

Hidalgo consideraba que la situación complicada en la clasificación, a un punto de la permanencia, se debe reorientar en clave positiva, “sentir una necesidad de urgencia te hace estar con todos los sentidos en el campo, tienes que disputar cada balón como el último. Esa necesidad no la puedes perder, sabiendo que hay que dar todo”.

El catalán habló con mucho cariño de Rubén Pulido, a quien había dado la titularidad en los cuatro partidos anteriores: “Todo lo que me habían anticipado de él se cumplió con creces, en su pico de concentración máximo puede tener un gran recorrido profesional. Ha rendido a un nivel excepcional, le esperamos y nos tiene para lo que necesite”. Ahora, buscará “a otro compañero con diferente perfil”, para mantener la fiabilidad defensiva. “Los datos están ahí y la solidez en un mundo tan profesional, exponerte te complica mucho. Tienes que estar estructurado y tener orden y exigencia, correr y presionar, no lo podemos perder”, añadió.

Como cada previa de un partido en casa, Hidalgo lanza el deseo de “hacernos fuertes en El Alcoraz sin obsesionarse” y el guante a los aficionados: “Queremos que nuestra gente que cuando vaya por la calle esté orgullosa porque lo damos todos. Les necesitamos muchísimo y nos vemos en una situación de necesidad extrema de la que hay que salir lo antes posible. No lo esperábamos al principio pero es la que es, y con ellos todos será mucho más sencillo”.

Los azulgranas contemplan además la baja de Abou Kanté, al que se dosifica por las molestias físicas que arrastra, y la vuelta del sancionado Óscar Sielva. El ruido extradeportivo, con el cierre de El Alcoraz o la situación económica, no pasa de largo por el vestuario: “Llega, evidentemente, pero llevamos mucho tiempo en esto y en otros destinos había más ruido. Me transmiten tranquilidad, saben cómo funciona Huesca y el club, no estamos muy preocupados y nos centramos en el verde que es lo que importa”.