El Huesca exprime a Obeng, sus goles siempre suman puntos

No falla. Desde que se incorporó en el último mercado de invierno, siempre que Samuel Obeng ha marcado, la SD Huesca como poco ha empatado. Los siete goles que ha logrado como azulgrana, cinco en la segunda vuelta de la temporada pasada y dos en el primer tercio ya consumido de la actual, se han traducido en cuatro victorias y tres tablas, quince puntos. Los tres últimos, el pasado domingo en la victoria sobre el Amorebieta, un 0-1 en el que batió al meta rival desde el punto de penalti después de que ya en la primera parte se le hubiese anulado una diana que supuso el segundo triunfo del curso, un resultado favorable que sitúa a los de Hidalgo a un punto de la permanencia. El precedente era el 0-2 de siete jornadas atrás frente al Alcorcón en el que ghanés también vio puerta concluyendo una contra, tanto que sigue siendo el única del curso con el balón en juego. “Tal y como van las cosas, un gol de cualquiera para ganar y sumar de tres siempre es importante”, indicó en Lezama queriendo alejar los focos de su figura para centrarlos en el grupo. “En lo personal no pienso si estoy marcando o no, miro más por el equipo, en lo importante que es vencer los tres puntos”, añadió.

Desde los once metros, a la carrera, de cabeza, recogiendo un rechace, robando, el catálogo de dianas, aunque en comparación con otros arietes no sea extenso, sí que es variado. Lo abrió frente al Mirandés en su debut con una chilena. Centró Valentín, prolongó Jorge Pulido y a los 73 minutos el atacante llegado del Oviedo mandó el balón a la red con una acrobacia que supuso el definitivo 0-1 y que se convirtió en una inmejorable carta de presentación.

El idilio se alargó durante lo que quedaba de campaña. Era un hombre de confianza de Cuco Ziganda y también del gusto del director deportivo Ángel Martín González. Él estaba más que a gusto en el equipo y en la ciudad, y en verano se consiguió reditar la cesión para que fuese una pieza clave.

Se puede decir que lo es, lo que no implica que lo esté teniendo fácil. Aunque Hidalgo está tratando de corregirlo, el Huesca es el equipo con menos gol de la categoría, solo ha conseguido ocho, y el que menos dispara, 79. Sus delanteros entran muy poco en juego y acaban teniendo que realizar un trabajo oscuro. Obeng, desde el principio, ha tenido la vitola de titular por encima de Kanté, Bolívar y Aznar, arietes que aún no han cantado gol. Solo se ha perdido dos partidos, ambos intersemanales –la visita al Oviedo y la eliminatoria copera con el Águilas– y ambos para darle un descanso. Suma 983 minutos, solo Sielva, Javi Martínez y Loureiro, los tres por encima de los mil, acumulan más.

Tras el de Mirandés, el segundo tanto de Obeng con el Huesca se produjo tres jornadas después, en el 2-2 de Ibiza en el que remachó una contra de Joaquín en lo que fue el empate a uno. La siguiente vez fue en la visita del Real Zaragoza a El Alcoraz. En el añadido de la primera parte aprovechó un rechace de Cristian Álvarez para llevar al marcador el definitivo 1-1. Ese mismo resultado se dio en el recibimiento al Tenerife aunque entonces cabeceó el 1-0 en un centro de Ratiu. La campaña en lo que a goles se refiere la cerró en Lugo. Le arrebató el balón a Zé Ricardo y galopó hacia la meta para conseguir el 0-2 de lo que sería un 1-2.

En ese choque se rompió una racha de quince partidos sin ganar a domicilio. Volviendo al presente, el domingo llega el Espanyol a El Alcoraz (18.30). El Huesca no ha ganado en sus siete actuaciones previas como local esta temporada. Si se añade el desenlace de la anterior, la sequía se eleva a diez. Un gol de Obeng allanaría mucho el camino.