Javi Martínez y las urgencias de la SD Huesca: “Sabemos jugar al fútbol y tenemos que demostrarlo ya”

Al fondo de un ambiente institucional crispado y de cambio en la SD Huesca aparece el partido del domingo frente al Albacete Balompié (16.15, LaLiga TV Hypermotion). Una cita que atañe de manera transversal al presente y futuro del club, precario si no se derrota a los manchegos y más benigno si se alcanza la primera victoria de la temporada en El Alcoraz, un anhelo que se resiste y un obstáculo que desviste a un equipo que sigue creyendo en su trabajo, como ha expresado Javi Martínez este jueves en la sala de prensa de la Base Aragonesa de Fútbol.

El de Ólvega confía en la capacidad del grupo para revertir una situación que aloja por el momento a los azulgranas en la penúltima plaza a cinco puntos de la permanencia. Pero no lo conseguirá si no recupera la vieja eficacia en casa y la inspiración anotadora. “Hasta ahora somos un equipo en casa y otro fuera. Les cuesta hacer goles a los rivales pero tenemos un déficit muy grande en ataque y hay que mejorar ese aspecto”, ha indicado al respecto de dos aspectos no menores que explican el desarrollo del curso para la SD Huesca en estas 12 primeras jornadas de la campaña.

Además, el centrocampista alude a ejemplos de otras categorías y tiempos para referirse a que el del conjunto oscense no es un hecho aislado y que, por tanto, se le puede hallar remedio en un plazo razonable de tiempo: “Ha pasado siempre, cuando no llega la victoria inconscientemente te añades una presión extra. No se puede explicar de una manera u otra. El año pasado le sucedió al Sevilla en Primera y aquí pasa este curso”, ha añadido Javi Martínez, para quien lo futbolístico no puede separarse de lo anímico mientras el técnico Antonio Hidalgo trata de aliviar las heridas en ambos sentidos.

Para el jugador de la SD Huesca, el fútbol es “un vaivén de emociones, si esta semana ganas estás contento y cambia el estado anímico”. “No podemos guiarnos por eso”, añade como una manera de hacer frente al fatalismo generado por las tres derrotas consecutivas en El Alcoraz, ante Sporting, Eldense y Elche y todas ellas por 0-1. La oportunidad súbita de revocar la estadística se presenta con el Albacete y, en un contexto más general, Javi Martínez está convencido de que la temporada “se puede superar, por supuesto, es una plantilla capaz pero todos hemos de dar un paso adelante. Somos gente que sabe jugar a fútbol y hemos de demostrarlo ya”.

A fin de cuentas, y con filosofía, indica que “la vida está llena de situaciones complicadas y no creo que sea la más difícil”. Conoce bien al club manchego, donde jugó cedido por Osasuna durante la primera vuelta del pasado ejercicio: “La idea del equipo es la misma y juega a ver quién tiene más poder. Están metiendo menos goles y les penalizan mucho los que encajan. Tenemos que minimizar sus ocasiones y aprovechar las nuestras”. No considera esta una oportunidad para la revancha después de que no le saliesen las cosas en el Carlos Belmonte; donde tiene que reivindicarse es “aquí”.

En la plantilla de la SD Huesca no hay “miedo, en absoluto. Estamos en la jornada 12. El objetivo sigue siendo el mismo y ganar ahora o después no te dice dónde estarás en mayo”. En el plano personal, Javi Martínez se autoevalúa y concluye que ha tenido hasta la fecha “partidos de más y menos protagonismo. No pierdo balones, tengo continuidad, me ofrezco, en el debe aparece que debo generar más juego arriba”. Su cambio de posición con Hidalgo, más centrado y cerca del área, se ajusta a sus preferencias personales.

Los azulgranas se han entrenado este jueves con todos sus efectivos a disposición de Antonio Hidalgo. En este sentido, la semana está transcurriendo sin incidencias remarcables y el catalán podrá contar con la plantilla al completo, incluidos los descartes ante el Elche -Joaquín y Gerard Valentín-. También Jorge Pulido se ejercita con normalidad, y el técnico define si retomará la defensa de tres centrales o modificará el dibujo hacia el 4-4-2 que ha empleado con más frecuencia en su anterior etapa en el Sevilla Atlético y empezó a adaptar en la segunda parte de la derrota con el Elche.