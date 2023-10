Kento Hashimoto, ambicioso: "Puedo dar más y quiero hacerlo"

"Estoy seguro de que puedo dar más". Así de ambicioso se muestra Kento Hashimoto, tras encadenar dos titularidades con la SD Huesca, la última de ellas el pasado domingo en Eibar, donde fue uno de los jugadores más destacados del cuadro azulgrana. "La verdad es que en el último partido pude sacar lo mejor de mí. Pero puedo aportar más y quiero hacerlo. Quiero aportar más al equipo con mis actuaciones", ha apuntado este jueves en declaraciones al club.

Hashimoto fue todo un seguro defensivo en un partido complicado. "Mi rol lo tengo claro, explotar mis virtudes, como son las cualidades defensivas. Correr hacia las disputas de balón, ir a luchar... pero a la vez también tengo en mente cómo aportar en ataque", explica el mediocentro japonés. "Me uní más tarde al equipo, pero he mejorado físicamente y estoy preparado para jugar 90 minutos", añadió, ya que unos problemas burocráticos impidieron su llegada a España hasta el final del mes de agosto, sin poder realizar la pretemporada con el equipo. No debutó hasta la jornada 6.

"Siempre hay que estar preparado. Todos somos optimistas, porque sabemos que si luchamos cada entrenamiento y cada partido, los resultados llegarán. Por eso intento ser optimista", dijo sobre la situación del equipo. "Es verdad que nos cuesta ganar mucho esta temporada. Pero ha habido cambio de entrenador, nuevos aires y creo que de verdad llegarán los resultados. Espero poder aportar al equipo para lograr ese objetivo".

Kento también valoró la llegada de Hidalgo al banquillo. "El míster irá cambiando el sistema según el rival. Así que hay que estar preparado cada semana, con concentración máxima en cada entrenamiento", dijo, en referencia también al vestuario. "Tanto a la relación con los compañeros como el ambiente en el vestuario es magnífico. Charlamos y nos divertimos cuando toca, pero sabemos ponernos serios. Sabemos disfrutar de las situaciones, siempre con un buen ambiente".