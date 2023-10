El calendario de la SD Huesca: dos meses para recuperar el terreno perdido

La doble cita en El Alcoraz, ante el Elche este domingo (16.15, LaLiga TV Hypermotion) y el 29 de octubre contra el Albacete Balompié, adquiere el rango de caladero de puntos y oportunidades para recuperar el latido común entre la SD Huesca y sus aficionados. También abre los dos meses que conducirán a los azulgranas hasta el final de la primera vuelta. Diez partidos para recuperar el terreno perdido en los once anteriores y situarse en una posición más amable para encarar el segundo tramo del campeonato con las opciones de permanencia renovadas. No menos importante, para encarar el mercado invernal como equipo atractivo para los fichajes que se anhelen.

Con ocho puntos, el equipo oscense apunta al objetivo inmediato de sumar más victorias. Solo se ha logrado un triunfo, el de Alcorcón el pasado 23 de septiembre (0-2), y con los 30 puntos que se ponen en liza hasta la jornada 21, que se celebrará el miércoles 20 de diciembre y en la que se recibirá al actual colista, el Cartagena, las cuentas se refieren a que habría que lograr, al menos, 12. Cuatro victorias o, si se prefiere como estimación realista, más empates que derrotas. El calendario presenta una exigencia continuada, con rivales directos y de la zona noble de la liga. Los de Antonio Hidalgo desarrollan una pretemporada con puntos en juego, que ha de ser fugaz hasta que los futbolistas asimilen los principios del nuevo entrenador.

Después de Elche y Albacete, Y tras el paréntesis de la Copa del Rey con el Águilas de Segunda RFEF, la SD Huesca se medirá a domicilio a un Amorebieta que ha caído a los puestos de descenso después de encadenar tres derrotas. Un rival directo antes de una trilogía de contrincantes llamados a pelear por el ascenso directo: Espanyol, Real Zaragoza y Valladolid. La tremenda cuesta de noviembre dará paso a un mes de diciembre con cuatro partidos más ante Andorra, Racing de Ferrol, Levante y Cartagena más la posibilidad de una segunda ronda copera entre el 5 y el 7. Para abandonar el descenso, las referencias son el Mirandés (11 puntos) y, por encima, Eldense (12), Villarreal B, Andorra y Elche (13).

De momento, el balance ante los conjuntos de la mitad baja de la clasificación es de cinco puntos sumados con la victoria ante el Alcorcón y los empates con Mirandés y Villarreal B. De la parte alta se han logrado tablas con Eibar, Racing y Burgos. La SD Huesca ha puntuado en seis de sus once compromisos. Un recorrido que se queda corto. Al menos, las diferencias no son todavía grandes y el club analiza que, como sucedió la temporada pasada, los equipos de arriba se despegarán pronto del resto y esta situación provocará que los últimos clasificados sumen menos puntos, hasta el extremo de que no se lleguen a necesitar 50 puntos para alcanzar la salvación. En los dos últimos ejercicios esta barrera se situó en los 44 y 45 puntos, respectivamente.

El de la SD Huesca ha sido el tercer banquillo con relevo este curso. Y en los dos anteriores se han producido por el momento situaciones contrapuestas. Con dos días de diferencia cayeron Álvaro Cervera en el Real Oviedo y Víctor Sánchez del Amo en el Cartagena, el 21 y 23 de septiembre respectivamente. Los resultados han sonreído desde entonces a los asturianos, que con Luis Carrión han acumulado tres victorias, un empate y una sola derrota. Mientras, los cartageneros siguen en una mala dinámica que no ha podido remediar Julián Calero, con dos empates y dos derrotas. El catalán se estrenó con el empate en Ipurúa (1-1) y debutará el domingo como local para tratar de que a la sexta en casa vaya la vencida.

Los azulgranas se han entrenado este jueves en una sesión pasada por agua en la Base Aragonesa de Fútbol y con la única ausencia en su primer tramo de Jorge Pulido. El defensa y capitán representa la principal duda para este fin de semana a la espera que sus molestias en la espalda remitan definitivamente. Por su parte, Gerard Valentín se sigue ejercitando con sus compañeros y las perspectivas apuntan a su vuelta a la convocatoria. Con el primer equipo se han ejercitado Alexis y Fofana, del filial.