El Aguilas, un rival copero de trayectoria corta y al alza para el Huesca

Los sorteos tienden a ser caprichosos de múltiples formas y en el caso del de la primera ronda de la Copa del Rey celebrado este martes no lo ha sido menos con la SD Huesca y especialmente su actual entrenador. Los azulgranas deberán completar un largo viaje de más de 700 kilómetros para medirse, entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre, al Aguilas FC, conjunto de 2ª RFEF al que curiosamente debería haberse enfrentado Antonio Hidalgo el pasado domingo con el Sevilla Atlético de no haber recalado en el banquillo de El Alcoraz cuatro días antes por lo que no le será un desconocido. El resultado fue de 1-0 para los murcianos.

El Aguilas, que juega como local en El Rubial, estadio con capacidad para 4.000 espectadores, puede ser definido como un equipo de trayectoria corta y al alza. Fue fundado en 2010 como heredero del Aguilas CF, desaparecido por problemas económicos tras haber llegado a competir en Segunda B. La actual, es su segunda campaña en la Segunda RFEF. Se estrenó en la 2021-22 y, aunque no pudo mantener la categoría, el curso pasado logró el ascenso como campeón del grupo 13 de Tercera con cinco jornadas de antelación.

Marcha cuarto del grupo 4 con tres triunfos, tres empates y una derrota. Su técnico Sebastián López, que ha desarrollado su carrera a caballo entre Murcia y Almería, ha conformado un bloque rocoso que lleva marcados seis goles y que solo ha recibido dos.

En su plantilla figuran dos viejos conocidos del fútbol aragonés. El delantero Emaná jugó en las dos últimas campañas en el Teruel marcando seis goles en cada una y antes también había vestido la camiseta del Ebro. Con los arlequinados también jugó el lateral derecho Blas. Varios tienen experiencia en Segunda División. Ramón Arcas formó parte del Recreativo; Carlos Bravo, de la Ponferradina; Ismael, de Las Palmas; Góngora, del UCAM; Buigues, del Hércules; y Tropi, formado en el Valencia, con cuyo primer equipo llegó a debutar, del Alcorcón y el Lorca.

La andadura reciente del Huesca en la Copa del Rey dista de ser dulce. Desde que se instauró el actual formato no ha pasado de la segunda ronda y hace un año su verdugo fue a las primeras de cambio el Torremolinos de Segunda RFEF en un cruce que se decidió en los penaltis tras un 2-2. Su último concurso reseñable se remonta a la 2014-15, cuando militaba en 2ªB, y eliminó al Toledo, el Villanovense y el Barakaldo hasta caer con el Barcelona en 1/16 con un 0-4 en El Alcoraz y un 8-1 en el Camp Nou.