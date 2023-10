La dimisión de Alberto Larraz, nueva consecuencia en la crisis que vive la SD Huesca

Alberto Larraz ya no es consejero de la SD Huesca. Las consecuencias de la derrota del sábado pasado con el Eldense (0-1) están yendo más allá de la destitución del entrenador Cuco Ziganda. El nuevo tropiezo sobre el césped, la mala marcha del equipo y la reaparición de cánticos contra el palco como muestra del malestar existente han removido la zona noble de El Alcoraz, en la que se intenta aplicar soluciones a una crisis que va más allá de lo deportivo. El club no solo está centrado en la búsqueda de un nuevo entrenador si no que también afronta una nueva restructuración. Al respecto, el que fuese consejero de Economía y Salud del Gobierno de Aragón durante las presidencias de Marcelino Iglesias, ha presentado ya la dimisión, medida que avanzó en la reunión celebrada el sábado y que ha entrado en los asuntos a tratar dentro del consejo de administración que se celebra este martes.

Larraz se había mostrado crítico con alguna de las medidas que se quieren tomar, entre las que figura la opción de un posible regreso a la entidad de Agustín Lasaosa, expresidente y pieza fundamental en el crecimiento del club junto a Petón, que tuvo que dejar la presidencia a raíz del estallido del caso Oikos. Su marcha se vaticina que no va a ser la única dentro de El Alcoraz e implica un nuevo cambio en el consejo que había sido aprobado en la junta extraordinaria de accionistas celebrada el pasado 31 de julio.

Larraz era consejero del Huesca desde 2019, cargo al que llegó a la vez que el actual presidente, Fernando Callizo, desde el patronato de la Fundación Alcoraz, la máxima accionista de la SAD. Su peso fue en aumento hasta llegar a presidir la comisión ejecutiva, el órgano creado durante la reorganización puesta en marcha en 2022 en el que fueron incluidos también Sergio Gracia, Fernando Callizo y Manolo Torres para asumir las funciones que hasta entonces estaban aglutinadas en la figura del consejero delegado, Torres, que pasó a ser el presidente institucional.

La puesta en marcha del ‘plan de acción’, la hoja de ruta surgida de la auditoria externa a la que se sometió el club para ordenar sus cuentas, implicó el adiós de Torres y la reducción del consejo de ocho a cinco miembros. Marcharon Pedro Ibaibarriaga, Carmelo Bosque, Josete Abarca, Agustín Pueyo y Sergio Gracia, y solo siguieron Callizo y Larraz, mientras que se incorporaron Gustavo García Capó, responsable de la auditoria, Cristina Aranda y Josete Ortas, hasta entonces director general y que ahora es el consejero delegado.