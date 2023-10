Ziganda, al borde del adiós: “Hay un caldo de cultivo que tenemos que cortar entre todos”

La tercera derrota consecutiva de una semana negra para la SD Huesca deja a Cuco Ziganda al borde de la destitución como técnico azulgrana. Sin capacidad de reacción, sin gol y sujeto a una inercia negativa que procede del curso pasado, el entrenador navarro compareció en la sala de prensa mientras fuera de El Alcoraz un grupo de aficionados mostraba su descontento con cánticos contra la cúpula directiva de la entidad.

“El primer tiempo hemos sido algo mejores y hemos tenido momentos para adelantarnos en el marcador. En el segundo hemos ido a menos y ellos han sido mejores. Hemos sufrido muchísimo, muy desorganizados y su gol ha estado más cerca”, valoraba. Vio a su equipo “ansioso de no querer jugar, solo de pegar la pelota arriba. No ha sido un buen partido, ha sido muy flojo. Lo tenemos que aceptar y estamos tristes”. El público lo valoró como “sensacional” dentro de que “no damos el nivel en casa”.

Ziganda se refirió a que hubo “opciones para adelantarnos”, si bien “nos pudo la ansiedad”. Con todo, miraba al futuro: “Queda tanto… y jugábamos como si se acabase el mundo. Hay que reconectar con la verdadera situación, que en casa no damos el nivel pero sí tenemos capacidad. Hay que convencerse y tener otro tipo de determinación”. En “dos horas” no “ha cambiado mi sensación”, señaló al preguntársele por si se sentía con fuerzas para mantenerse en el cargo. A lo que ya respondió de manera afirmativa durante la semana.

Añadió que “esto es fútbol y todos los años hay equipos que no empiezan mal. Hay que tener grupos sólidos y maduros para salir de estas situaciones”, que señaló como “estresantes”. Y “hay un caldo de cultivo que entre todos debemos cortar”. No conoce el modo de enfrentarse a esta situación porque “no llevo tanto aquí como para conocer a la afición de Huesca. No hay una queja, nosotros hemos de dar más, fuera lo estamos haciendo, y no es suficiente para salir de donde estamos”. Lo que va a cambiar la dinámica “son los resultados y se verá todo diferente”.

El vestuario se encontraba “muy tocado” después de que no saliesen las cosas”. El resultado y la urgencia hicieron a los azulgranas “olvidarse” de jugar. Ziganda trasladó que, en casa y a domicilio, “el mensaje es el mismo”. Los jugadores “sufren mucho” y “la noche será larga”, pues “están viniendo todas cruz y así no nos da”.