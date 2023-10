Cuco Ziganda: “Estoy muy animado, el fútbol no va de lloriqueos”

Cuco Ziganda se sabe en el centro del debate en la SD Huesca. Las razones para que continúe o no en el banquillo azulgrana en función de lo que suceda ante el Eldense este sábado encuentran, por su parte, un manual de estilo sobre cómo afrontar una situación que no es desconocida para el entrenador navarro. Dar la cara, actuar con entereza y escoger a los mejores futbolistas es el punto de partida para “levantar el ánimo y afrontar el partido con responsabilidad e ilusión” tras una semana con dos derrotas ante Sporting y Real Oviedo que ha calificado de “dura”.

Sin caer en el fatalismo, Ziganda ha insistido en que “queda un mundo y está en nuestra mano que la suerte cambie”. Dando a vuelta a las predicciones negativas replica con trabajo: “Estoy pensando en plantear el partido bien, en que los que salgan estén bien mentalmente y sepan cómo hacer las cosas”. Se encuentra “muy animado, me toca estarlo, esto no va de lloriqueos y excusas o de poner caritas. Va de ser responsable, hay rachas en que no salen las cosas como uno quiere. Lo que hay que hacer es dar la cara y afrontarlo con la mayor entereza. Es mi profesión”.

El entrenador ha dejado claro que va a estar “bien” y acepta “las reglas del juego, voy a estar siempre con el equipo y tengo experiencia para saber que lo más importante es salir con tranquilidad”. No considera que el choque contra otro equipo en puestos de descenso deba estar marcado por el miedo: “No hemos hecho ni un tercio de la liga. No hablamos de ascender sino de salir abajo y no estamos tan lejos. Otra cosa es el entrenador, eso es una historia diferente. Hemos de estar entre todos conscientes de mantenernos firmes y con las ideas claras en cada momento”.

Le sigue dando vueltas a una situación que considera injusta, con poco tiempo de descanso entre partidos, con un largo viaje por carretera entre medias y temperaturas previstas de 30 grados este sábado a la hora del encuentro (16.15). “Nos quejamos, está claro que no ha sido el calendario ideal, no tiene sentido que te metan un partido entre semana y no viajamos en chárter. Se puede ser meticuloso en estos casos, ayudaría. Igual que multan si no está bien el césped”. Una circunstancia, la de no tener tiempo real para dar vueltas a las cosas que puede “agradecerse” en un equipo que se centra en el aspecto físico de los jugadores que participarán”.

Cree el técnico que “el siguiente partido siempre es el más importante”, o al menos “puede serlo para el entrenador porque nunca sabes dónde está la raya. Para la plantilla no, ha habido nueve partidos importantísimos en los que hemos sacado pocos puntos. Por delante queda mucha temporada”. Con el Eldense aguarda “un partido típico de Segunda en la que la igualdad reina. La diferencia es poca. Con las temperaturas será difícil mantener el ritmo, habrá que estar fríos y sólidos”.

La SD Huesca se conjura para “hacer las cosas bien, no terminamos de cerrar esa actuación completa”, y “no queda más que insistir. No veo al equipo muerto. Falta determinación en las dos áreas”. Considera clave el técnico “no deshilarse, controlar lo de dentro, mantenernos firmes y juntos. Insistir y aceptar que no salen las cosas. Salir y preparar el partido. Llevarlo a otro lado no ayuda ni suma nada. Afrontarlo como si fuera el primer o tercer partido de liga”.

Además, “hay que subir el nivel, evidentemente”. Ziganda tiene la baja segura del lesionado Gerard Valentín y la duda de un Miguel Loureiro que, tras jugar los dos últimos partidos completos, en la sesión de este viernes ha realizado carrera continua antes de regresar al gimnasio.