Cuco Ziganda: "No veo al equipo muerto, cometemos errores similares que penalizan"

Cuco Ziganda se refirió tras la derrota de Oviedo (1-0) a que el equipo tiene fuerzas para sacar adelante la situación. "En el transcurrir del partido no he visto al equipo tocado. Pero es un dejà vu. Tenemos que ser más constantes porque jugadas muy similares nos están penalizando mucho. Nos han pasado bastantes veces estas cosas, hay que entrenar más y ser más sólidos".

Ante su continuidad, está en un club "tranquilo" pero "entendemos cómo es la profesión, depende de los resultados y estos no son buenos". Ziganda se debe mostrar "lo más fuerte posible" e intentar "salir el sábado ante el Eldense con la mentalidad de la primera parte. No veo al colectivo muerto, no tengo esa sensación". No se sujeta al desaliento, y estaba "contento con el primer tiempo teniendo en cuenta todo", contra un Real Oviedo "que no amenazaba".

Luego, dentro del "orden", estuvieron "más bajos y sin ser capaces de hacer daño. Bien ordenados, pero llega un gol en un centro lateral y se marchó el partido. Luego fue un querer y no poder". El detalle del gol, a partir de otro error defensivo, le preocupaba porque "no era la primera ni la segunda ni la tercera vez. Los partidos no caen de nuestro lado aunque parece que puedan acabar así. Son partidos típicos de Segunda y a todos los de abajo nos penalizan estos desaciertos", seguía.

Sin entrar a analizar la posible mano en el área del Real Oviedo, fue "otro partido de los nuestros, en todos los sentidos", y urge "ganar": "Hay que lamentarse lo justo y tener ganas de entrenar, me verán con esa cara en el siguiente entrenamiento para estudiar cómo ganar al Eldense". Este duelo no sabe si será una final pero "me la tomaré como tal y, por si acaso, la disfrutaré mucho. Intentaré estar bien yo y aún mejor el equipo". Los cambios y rotaciones le dejaron "contento", poniendo el énfasis en el poco tiempo de recuperación de esta semana más las ocho horas de autocar de regreso a la capital oscense esta madrugada.