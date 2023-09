Cuco Ziganda, con ganas de revertir el inicio de la SD Huesca: “No pierdo ni un minuto en lamentarme”

Cuco Ziganda se agarra al margen de mejora, a la experiencia y a la armonía entre los futbolistas para sacar adelante una situación enrarecida por la falta de victorias que ha alojado a los azulgranas en los puestos de descenso. Ese triunfo que no llega es el que se persigue este sábado ante el Alcorcón en Santo Domingo (21.00, LaLiga TV Hypermotion). El abrazo del gol de Óscar Sielva, con el 2-2 agónico ante el Villarreal B, se quiere tomar como punto de partida en un encuentro, por otro lado, de máxima tensión y exigencia al que se acude con la baja del central Rubén Pulido y la duda del extremo Gerard Valentín.

El técnico navarro, que se sabe en el ojo del huracán y, a la vez, el club le ha transmitido tranquilidad. Por su parte, se encuentra “con ganas de trabajar y sacarlo adelante, no pierdo un minuto en lamentarme”. Aboga por “preparar bien el partido y sacar a los jugadores que estén mejor. Ocuparnos de que la plantilla esté bien y centrada, transmitir que no hemos empezado bien y queda un mundo”.

Ha lanzado este jueves una reflexión alrededor de su situación personal que era, también, un guiño de confianza hacia los suyos: “Si hoy no fuese el entrenador y me pidiesen venir, lo haría encantado y pensando que hay plantilla para sacarlo adelante. Tenemos margen de mejora y hay que ir a por ello”. No puede estar contento por que “no salen las cosas y no ganamos. No es la primera vez que me sucede, pero en la vida real ocurre así, lo que hay que hacer es levantarse y dar ejemplo a tus allegados. En situaciones delicadas hay que apretarse y estar lo mejor posible, va en el cargo”.

El gol de Sielva podría situarse como punto de inflexión que cambie la tendencia y Ziganda se agarra a que “tal como se desarrolló el partido y se dieron las circunstancias en principio negativas, evitó la derrota y se sumó un punto con todas las adversidades”. El siguiente encuentro se ha de encarar, así, con “personalidad, fortaleza mental y confianza”.

El Alcorcón es un rival “al que que cuesta también sacar los partidos”, aunque se encuentre “un pelín mejor que nosotros”. Prevé un partido “igualado, rocoso, de estar armados. El que sea capaz de cuidar con más concentración y calidad esos matices que requiere tendrá más posibilidades”. Se maneja la posibilidad de que Rubén Pulido pueda estar disponible para recibir al Sporting el domingo 1 de octubre, y está por ver si se “corren riesgos” con Valentín después de que el pasado fin de semana se resintiese de la sobrecarga muscular que padece.

A su juicio, encerrarse solo en el aspecto mental de la situación no conduce a nada; se ha de “trabajar más y mejor para ser más fuertes. Todo lo que genera no ganar y el ruido externo a un partido de fútbol no suma mucho y si les das muchas vueltas te lleva a incertidumbre y dudas que no ayudan. Hemos de abstraernos, es algo que va intrínseco al fútbol profesional y se puede dar. Con la unión que tiene el equipo habrá posibilidades”, asegura.

La situación a nivel profesional “no es agradable”, y se trata de “ser conscientes de donde estamos metidos. No nos gusta la racha, los resultados o que nos critiquen, pero tienes que saber aceptarlo y que si eres entrenador o jugador se puede dar”. Por tanto, “hay que saber llevarlo de una manera que no te afecte a nivel profesional. Uno no puede perder el hilo de lo que es, la primera premisa es que el grupo se mantenga unido, vaya en la misma dirección y no se rinda. Eso se dio con el gol de Sielva. La segunda es hacer mejor las cosas y trabajar. Ser mejores que el contrario”.

Esa tensión “desmedida” puede provocar que “si no la llevas con madurez lleve a pensar en uno mismo, a los egos y a mirar para otro lado”. El entrenador de la SD Huesca todavía da vueltas al mejor sistema posible, y señala que con el de tres centrocampistas “parece que nos puede faltar algo de llegada, ya decidiremos en función de los jugadores por los que apostemos. Cualquiera de los dos nos puede ir bien, tenemos jugadores para desarrollarlos. No es cuestión de sistemas sino de ejecutarlos de la mejor manera posible”.

Respecto a los errores individuales que se han cobrado puntos en estas primeras jornadas, Cuco Ziganda recuerda que “nadie es infalible y todo el mundo falla. Lo importante es reaccionar a los errores. No conozco a un jugador profesional que acierte siempre. El fútbol es levantarse con madurez, serenidad y rabia positiva para sacarlo adelante. Exigencia máxima, mucha tensión. Darle la vuelta es centrarse en el trabajo y dar la mejor versión a diario”.

Quiere pensar que son “rachas puntuales, errores individuales que penalizan mucho y por eso estamos abajo. Lo achaca “al fútbol profesional y al nivel que damos todos, por encima del sistema. Se debe trabajar con más concentración y presencia, con mejores hábitos en los entrenamientos. En nuestra profesión vas al límite en muchas ocasiones, hay que coger el mástil y ponerlo en alto”.

Recalca su confianza en los dos porteros, en Álvaro Fernández tras su fallo ante el Villarreal B y en un Juan Pérez que aún no ha debutado en partido oficial. Los nuevos, “han llegado tarde, les falta ritmo de partidos pero es la pescadilla que se muerde la cola. Si esperamos no van a crecer y si se les da oportunidades ya se ve que están verdes. Pueden dar mucho e iremos aumentando el nivel de competición y calidad del equipo”.