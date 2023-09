Ziganda echa mano rápido de los últimos fichajes

No fueron titulares porque Ziganda considera que aún deben acoplarse más al juego del equipo, pero sí que les otorgó un papel de revulsivos de cara a la segunda parte que durante algunos minutos fueron capaces de ejercer. Hugo Vallejo y Javi Mier vivieron en la derrota ante el Leganés del sábado (2-0) su debut oficial con la SD Huesca. Ambos entraron en el campo tras el descanso sustituyendo a Joaquín y Kortajarena haciendo que el esquema táctico variase.

El técnico navarro optó para intentar la remontada en un partido que por entonces perdía por 1-0 por organizar un trivote en el centro del campo. Sielva se situó por delante de la defensa y más arriba Javi Martínez y Javi Mier escoltaron a Obeng con Valentín y Vallejo por los extremos. Hubo más verticalidad y roturas de líneas, y Mier, en la mejor ocasión visitante, estrelló el balón en el larguero. La variante ya había sido testada en la victoria por 3-0 ante el Pau en la Copa Pirineos del miércoles anterior y es una posibilidad a la que el técnico le venía dando vueltas tras los últimos fichajes.

En el amistoso con el conjunto francés habían sido titulares Vallejo y Mier -éste tras haber entrenado por primera vez por la mañana- además de la tercera cara nueva del último día de mercado, el delantero Jovanny Bolívar que también fue convocado para el duelo de Butarque, aunque se quedó sin jugar. Han llegado con la misión de ser importantes y Ziganda quiere que su aclimatación no se demore demasiado.

Al respecto, ya Javi Martínez, otro jugador incorporado con la liga iniciada, había formado parte del once a la primera ocasión, en el 0-0 con el Racing, aunque hay que tener en cuenta que el riojano venía con los deberes hechos tras haber sido azulgrana en la última campaña. En la misma situación se encuentra Kento, que no obstante no viajó a Madrid después de haber cumplido su primera semana con el equipo. Al japonés se le quiere dar algo más de tiempo al no haber tenido una pretemporada normal por el retraso en la obtención del visado. Su primera citación podría producirse de cara a la visita del Villarreal B a El Alcoraz del próximo sábado (16.15) en la que volverá a estar disponible Jorge Pulido tras cumplir sanción.

Por lo pronto, el medio y el central se ejercitaron este domingo en la Base Aragonesa de Fútbol con los que habían sido suplentes en Leganés, grupo en el que igualmente estuvo Joaquín. Todos los futbolistas estuvieron presentes, aunque Nieto se quedó en la bici estática y Kanté estuvo en manos del readaptador. Rubén Pulido, baja por lesión, se integró en el grupo de los titulares, que trabajó a menor ritmo.