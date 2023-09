Ziganda: "Nos faltan contundencia y fiabilidad, se lo hemos puesto muy fácil"

Cuco Ziganda habló de un partido en el que se lo habían puesto "muy fácil" al Leganés. En el primer tiempo, "no pasaba nada, con dos equipos armados sin llegadas ni ocasiones. Les hemos concedido y no hemos estado contundentes en el gol. En el segundo tiempo hemos salido bien y hemos estado en disposición de hacerles más daño. Pero cuando se encaja en dos acciones así, tan fácil, marca el partido. Ellos han sido muy serios y no hemos acertado ninguna. Tenemos que mejorar", valoró.

Faltan "la contundencia y fiabilidad a las que estamos acostumbrados. No teníamos la sensación de ser desbordados pero nos falta ese punto de concentración en una categoría en la que cada detalle es muy importante y no los manejamos". Los pepineros son solventes y el Huesca "no saca fruto" de los errores ajenos. Ahora, "tenemos una semana para preparar el Villarreal B y lo primero es centrarnos en ser más fuertes y conscientes de los errores, de por qué nos cuesta tanto sacar puntos".

El preparador de la SD Huesca cree que su trabajo es hacer "que el vestuario siempre vaya a estar bien. Otra cosa es adquirir ese grado de solidez, y también es cosa mía. El sábado necesitaremos apoyo", reivindicó. En cuanto a los debutantes Hugo Vallejo y Javi Mier, "dieron aire fresco pero no están para más. No han hecho pretemporada con nosotros y sabemos que tienen cualidades que nos vienen bien". Además, «todos necesitamos subir el nivel o si no, no da. El grupo está jodido pero estamos para entrenar duro». Insistió en que «la afición va a estar con nosotros y sabe que nos cuesta un mundo también en casa».

Cuesta "mucho hacer goles", y "un equipo mínimamente fiable no permite encajar así". Respecto a la aparición de Diego Aznar, explicó que Kanté se había resentido de sus molestias. Jovanny Bolívar y Diego Aznar "son jugadores de área. Tiene intuición Aznar para aprovechar cualquier centro" y por eso se le dieron minutos. Se trata de "juntarnos más y ser más fuertes, si no es imposible". Por cómo se ha dado el mercado es "un momento delicado, con jugadores que cuesta encajar en la competición pero no es excusa. No estamos siendo capaces de mantener la fiabilidad de un equipo profesional". En momentos así, "hemos de estar unidos" y "trabajar para mejorar".