"De diez", la nota de Martín González a la plantilla del Huesca

La SD Huesca echó el viernes pasado el cierre al mercado con traca final, cinco movimientos que hicieron que el computó global de operaciones llevadas a término a lo largo del verano haya superado las veinte. En el último día llegaron Hugo Vallejo, Javi Mier y Jovanny Bolívar, y además se inscribió en La Liga a Kento Hashimoto y Rafa Tresaco. "Ha sido durísimo y eterno", afirmó este lunes Ángel Martín González haciendo balance de todo lo vivido en los últimos meses. Semanas de reuniones y continuas llamadas telefónicas que han dado como resultado una plantilla que califica "con un diez" y que observa "bastante compensada" y preparada "para competir".

Parte importante de su labor se puede dar por completada y "ahora lo tienen que demostrar los jugadores" a los que puso como deberes "empezar a funcionar, dar mejor imagen y ganar partidos". No en vano, aunque en las cuatro primeras jornadas solo se hayan sumado tres puntos y aún no se haya obtenido ningún triunfo, está convencido de que "tenemos equipo para mucho más".

El grupo final puesto en manos de Cuco Ziganda está compuesto por 25 jugadores. Respecto a la pasada campaña siguen 17, ocho son nuevos -incluyendo a Álvaro, de regreso tras su cesión en el Espanyol- y 14 han salido de diversas formas ya sea por finalización de contrato, por rescisión, mediante préstamo o por traspaso. "Ha habido muchos movimientos, pero tenemos que darle normalidad a la situación, era lo que había que hacer. Los que han venido se van a adaptar bien, son gente de grupo y eso nos ayuda siempre", dijo de los nuevos, de los que no quiso entrar a discernir si habían sido o no primeras opciones. "Todos son primero platos, los queríamos y estamos contentos", zanjó el asunto. "Somo un grupo de pelea, de competir y estar unidos y con ellos lo vamos a conseguir", subrayó.

El trajín del último día del mercado "no es de gusto de nadie", pero "tenía que ser así y conseguimos lo que queríamos". Sobre si se le había quedado algún deseo por cumplir, comentó que "siempre se quedan cosas, pero no hay que acordarse de lo que no puede venir".

Uno de los condicionantes con los que se ha encontrado ha sido el económico por la necesidad de rebajar la masa salarial. "Hemos cumplido con los requisitos de La Liga", anunció "contento". Muchas salidas se explican por esta circunstancia que ha dificultado mantener "un bloque hecho y muy estable".

El perfil general de las incorporaciones es el de jugador joven. "Tiene sus cosas buenas y malas, la inexperiencia se paga, pero el hambre, las ganas y la ilusión son importantes y hay que aprovecharlas, vienen con ilusión de demostrar que son futbolistas para esta categoría e incluso a más de uno de le quedará pequeña", vaticinó.

La reedición de la cesión de Samuel Obeng fue "un tema duro". "El Oviedo se hizo fuerte y resultó complicado llegar a un acuerdo", relató incidiendo en que "sabíamos todas las cláusulas del contrato" para negar informaciones que apuntaban al descontento e intento de modificación de las opciones de compra incluidas.

Otro nombre propio fue el de Kento Hashimoto, cuya llegada se ha retrasado un mes por temas burocráticos. "Nos ha pasado por ser legales, por hacer todo bien y que no tuviera que regresar a Japón más adelante para completar el proceso. Firmó el 17 o 18 de julio, hasta el 1 de agosto no caducaba su anterior permiso de residencia y hasta entonces no se podían iniciar los trámites, luego, con las vacaciones, todo se alargó muchísimo en la embajada de Japón", comentó.

El inicio de la Liga lo ha vivido, "sufriendo como todos". Cuco Ziganda es "un entrenador excepcional que lleva al grupo de maravilla" y ve al equipo "atenazado en casa y más tranquilo fuera". En el 1-1 del domingo con el Mirandés "el público nos levantó tras la mala primera media hora, el último cuarto de la primera parte fue muy bonito y en la segunda hasta que hicimos el gol estuvimos bien. Nos vimos ganadores, nos fuimos atrás y pasó lo que pasó", resumió. "Van a dar la vuelta a la situación", aseguró.