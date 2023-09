Cuco Ziganda: "La falta de confianza nos ha metido atrás después del primer gol"

El técnico de la SD Huesca, Cuco Ziganda, señaló que el empate ante el Mirandés (1-1) fue “una pena” después de “adelantarnos en el marcador” y tras “una jugada embarullada en el área”. El técnico elogió el tramo final del primer tiempo y el comienzo de la segunda parte; a partir del gol, “esa victoria que falta o la falta de confianza nos ha hecho meternos demasiado atrás”. Y eso que “no había ocasiones claras, no hemos sido capaces de defender los centros laterales y con el gol lo hemos pasado mal”.

No le valían las tablas y no quería calificar el penalti de Jorge Pulido en un contexto en que el que “estas acciones ocurren mil veces”. Con el 1-0 se trataba de defender la renta, y “han faltado algunas cosas con balón para atacarles más. Es una lástima de cara a la confianza y la cabeza. No se ha dado y hay que aceptarlo”. Fue un “penaltito”, de esos que “hay veinte en jugadas de estrategia. El delantero es listo y pivota como en el balonmano. Si no pita, el VAR no le llama pero esa suerte no la tenemos”.

Javi Martínez pidió el cambio por una sobrecarga muscular y con el 1-0, “nos hemos metido atrás. Hemos sacado dos delanteros de refresco, uno de tenerla al pie como Enzo y otro al espacio como Rafa, pero era cuestión de aguantar el resultado, ser firmes en la defensa del área. No ha salido y hay que corregirlo”.

De vuelta a casa tras el sólido empate de Santander, el inicio fue “sorpresivo porque habíamos entrenado bien, pero el contrario ha entrado mucho mejor. Hemos sido capaces de darle la vuelta y conectar al público, lo que se ha traducido en la más rara, la de Javi, pero antes les habíamos puesto en duda”. Se ha dado “un paso adelante en el aspecto defensivo”. Queda “mejorar para sacar los partidos adelante”. Sobre Tresaco indicó que el momento de su entrada “no era fácil y no ha podido mostrar su nervio y velocidad. Hay que tener pausa para aparecer más y por supuesto que nos va a dar cosas”.

Con los últimos fichajes, “vamos a tener más recursos y gente de la categoría. Confiamos en ellos y por eso les hemos traído”. El mercado ha dejado “algunas posiciones con algo más de escasez". Iván Martos, "ha tenido una molestia y veremos si es serio”. Los que llegaron a última hora “se han de poner a punto lo antes posible y aportar frescura”.