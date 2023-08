Cuco Ziganda: “Cuanto antes se acabe el mercado de fichajes, mejor”

Cohabitan en la actualidad de la SD Huesca el cierre del mercado de fichajes y el partido del lunes ante el Racing de Santander en El Sardinero (21.30, LaLiga TV Hypermotion), por lo que resultaba natural que Cuco Ziganda dedicase un espacio similar a ambas cuestiones en la comparecencia que ha llevado a cabo este sábado en la Base Aragonesa de Fútbol, donde también se ha colado -cómo no- la situación de Luis Rubiales. Los azulgranas preparan la siguiente cita como una enmienda a la derrota con el Tenerife y tendrán la novedad de Javi Martínez más la baja del lesionado Rubén Pulido.

Además, el navarro ha anunciado que Jérémy Blasco sustituirá al madrileño en el eje de la zaga y cuenta con Jorge Pulido, que actuará con una férula protectora tras haberse roto el tabique nasal. No ha desvelado si mantendrá la defensa de tres centrales o modificará el dibujo, una cuestión que ha revoloteado por encima de estos últimos días. Tampoco cuenta ya con Dani Escriche a la espera de que se certifique su venta al Albacete Balompié. En su caso, como en los de Patrick Soko y Andrei Ratiu -de quien se ha hecho oficial su traspaso al Rayo Vallecano-, les ha deseado “lo mejor profesionalmente” y les ha dado las gracias por el trato en este tiempo.

Ziganda cuenta las horas que quedan para que llegue el 1 de septiembre, fecha señalada para que se baje el telón del mercado. Se vive un momento “incómodo” por el “goteo continuo de salidas y llegadas que alteran el día a día y el aspecto mental. Cuanto antes llegue, mejor, y nos centraremos en el siguiente partido”, lo que “no es excusa para no hacer el mejor encuentro posible en Santander”.

Espera un Racing que disfrutó de un partido “redondo” en su debut en El Sardinero, con una goleada por 4-0 al Eibar, y perdió después en su visita al Espanyol (2-0). Ziganda ha analizado que mantienen el bloque y el entrenador del curso pasado, del que han heredado la inspiración con la que finalizaron la temporada. “La atmósfera en El Sardinero la hacen magnífica y le ganaron 4-0 al Eibar, nada menos. En Cornellá tuvieron cosas buenas. Es un equipo hecho del año pasado y con jugadores jóvenes que dan un paso adelante”, ha valorado.

El partido del pasado lunes ha merecido un amplio análisis y una autocrítica sin paños calientes. “No nos quedamos contentos con el resultado y la imagen del partido. La sensación de equipo sólido no la tuvimos y nos hicieron goles y ocasiones con muchísima facilidad. Los equipos medianamente organizados parten de atrás adelante en todas las ligas del mundo”, ha recordado el entrenador, para quien “el segundo gol es la gota que colma el vaso. Es lo primero a mejorar, nada salió como estaba planeado”.

También ha recordado que “estamos empezando y queda muchísimo. Hemos de tener la suficiente capacidad de autocrítica y decir que por ahí no podemos seguir. Con lo que cuesta hacer goles y crear ocasiones, el año pasado nos basamos mucho en la solidez, que puede disimular otras deficiencias”. Así, el técnico de la SD Huesca repite que “hay que empezar por ser ese equipo serio que ha de ser cualquiera de la categoría. También con balón por los jugadores que han venido”.

El sistema no es innegociable, “te lo planteas y tomas decisiones. Cuando creemos en algo tenemos que ser tenaces y trabajar en ello. Llega un momento en que tampoco me quiero hacer un harakiri. No quiero ser terco, y sí quiero que los jugadores estén cómodos. Es la diferencia entre ser tenaz y terco y darse cabezazos en la pared. Intentaremos plantearlo de la mejor manera”, ha subrayado sin dar más pistas sobre sus planes para Santander.

Javi Martínez podría reaparecer de inicio o disponer de minutos en la segunda mitad. Lo que parece evidente es que jugará: “Ha venido bien, lleva en algún sentido más preparación que alguno de nosotros que empezó más tarde. Sabemos de sus capacidades y estamos muy contentos. A nivel personal y profesional encajó muy bien y esperemos que nos dé piernas y dinamismo, es un perfil que no tenemos”, ha radiografiado un Ziganda para el que no es “fácil” convivir con un mercado como el de la SD Huesca este verano y espera más refuerzos hasta el viernes.

"Anodadado y triste" con Rubiales

Preguntado por la cuestión de Rubiales y la Federación Española, el entrenador se ha mostrado en sintonía con el comunicado que el club emitió el viernes y ha felicitado a Rafa del Amo por su “valentía” tras haber dimitido de sus cargos en el máximo organismo del fútbol español: “Estoy orgulloso de conocerlo y de que nos haya representado así”. Se ha definido como “anodadado” y “muy entristecido” por lo que ha pasado. “Imagino que las aguas volverán a su cauce tras el lamentable espectáculo que se ha visto. Cada uno será consecuente con sus errores y deberá dar un paso a un lado por lo visto en cuanto a fondo y forma”, ha concluido Ziganda.