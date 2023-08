El nuevo núcleo duro del Huesca

La SD Huesca comenzó la temporada el domingo logrando un valioso punto en Burgos no exento de polémica por el penalti que le señalaron a Juanjo Nieto que implicó el definitivo 1-1. El choque dejó luces, sombras y la constatación de algo que ya se sabía, Ziganda tiene que seguir puliendo un equipo en el que hay carencias que solventar, en particular en la parcela ofensiva. Los azulgranas protagonizaron una buena primera parte, especialmente durante la media hora inicial en la que Vilarrasa marcó en un córner a los diez minutos, y tuvieron que sufrir y agarrarse a las paradas de Álvaro Fernández tras el descanso para aguantar el resultado.

Ziganda desplegó en El Plantío la hoja de ruta que ya había aplicado durante los cinco amistosos previos. Colocó a los suyos en un 5-2-3 y empleó el mismo once titular que en el último ensayo veraniego de una semana antes frente al Andorra. A simple vista, la alineación solo contenía tres caras nuevas, las del guardameta, Martos y Kortajarena. Sin embargo, lo cierto es que una de las tareas que está teniendo que acometer el preparador navarro es la de la creación de un nuevo núcleo duro. De los once futbolistas con más minutos la temporada pasada, solo escucharon el pitido inicial de la 2023-24 dentro del terreno de juego dos, Blasco, que fue el sexto, y Valentín, el octavo. Jorge Pulido entró en el tramo final, con Ratiu se ultima su salida y se está a la espera de que Kento, el undécimo, obtenga el permiso de trabajo para que pueda regresar. El resto -Andrés, Miguel, Juan Carlos, Timor, Mateu y Salvador- ya no pertenecen a la disciplina azulgrana.

Cabe pensar que Jorge Pulido, una vez esté repuesto del todo de las molestias que le han condicionado en las últimas semanas, volverá a tener un papel preeminente y también Obeng sabe que debe seguir siendo el del faro en ataque, al igual que en la segunda vuelta del último ejercicio, en la que marcó cinco goles. Junto a ellos deben emerger otras figuras. La relevancia que debe tener Sielva quedó de manifiesto durante los mejores minutos del equipo siendo su brújula mientras que de piezas como Valentín y Joaquín, que en verano ha tenido problemas físicos, también se espera que sean diferenciales. Nieto, Vilarrasa, Rubén Pulido y Lombardo están ante la oportunidad de consolidarse como jugadores importantes.

Para seguir puliendo el juego, el cuerpo técnico tiene una semana completa antes del siguiente compromiso. El Huesca se estrenará como local recibiendo al Tenerife el próximo lunes a las 21.30. Con el martes como día de descanso, se han programado seis sesiones de trabajo.

La primera fue de dosificación para los que jugaron de inicio en El Plantío y de aún menos carga en los casos de los futbolistas cuya marcha está próxima. En los quince minutos de puerta abierta, el grueso de los que formaron el primer once inicial realizaron carrera continua junto al canterano Tresaco. También estuvieron al margen Obeng, que trabajó sobre la bici estática y Lourerio que, tras estar renqueante a lo largo de la pretemporada por una lesión había tenido minutos en El Plantío. Con él estuvo Ratiu mientras que Carrillo, que podría decir adiós pronto, se quedó en el gimnasio. Los que habían sido suplentes o se habían quedado sin jugar disputaron un partidillo con el Huesca B.