Vilarrasa, sobre el penalti del Burgos-Huesca: “Nieto dice que le golpea en el hombro izquierdo y me fío de él”

La SD Huesca arrancó este domingo la temporada sumando un punto en su visita al Burgos (1-1) en el que la polémica estuvo presente. Después de que Vilarrasa adelantase a los azulgranas en un córner, los de Bolo igualaron gracias al penalti señalizado a Nieto por una supuesta mano en un centro de Matos. La acción ha llegado a ser comentada en las redes sociales hasta por el nuevo consejero de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, y Cuco Ziganda subrayó de ella tras el partido que “nadie se ha dado cuenta en el campo”.

En el vestuario oscense, más allá de su técnico, también ha tomado la palabra antes de emprender el viaje de regreso su goleador, faceta en la que se estrenó como azulgrana en la que es su segunda temporada en el club. Vilarrasa apoya a su compañero. “He visto la imagen un par de veces, parece que le da en el hombro y no es mano. Él dice que no le impacta en la mano, que le golpea en el hombro izquierdo, el árbitro no lo ha interpretado así, pero yo me fío de Juanjo”, manifiesta el lateral izquierdo, quien expone que “sabemos que con el VAR cualquier acción puede ser revisada, cabe la interpretación del árbitro y en esta ocasión nos ha perjudicado. Durante la liga habrá acciones polémicas a favor y en contra”.

Vilarrasa marcó a los diez minutos aprovechando un rechace en un córner y confirmando el buen inicio de partido de su equipo. Sin embargo sobre la media hora se produjo la polémica. El colegiado Fuentes Molina interpreta que el balón dio en la mano derecha de Nieto, que estaba extendida, aunque a la vista de las imágenes también cabe pensar que le golpea en el brazo izquierdo, que lo tenía pegado al cuerpo.

Más allá de ello, el resultado final en un encuentro en el que el Huesca fue de más a menos para acabar sufriendo fue valorado en su vestuario de forma “muy positiva”. “Hemos tenido gran parte del partido buenas sensaciones y hemos plasmado lo que trabajado durante la pretemporada”, resalta Vilarrasa quien no esconde que en la segunda parte “hubo un bajón físico”, pero que recalca que en esas circunstancias supieron “sujetarnos, sufrir y luchar”.

El catalán cree que a nivel táctico el equipo ha dado “un paso más” con respecto a la temporada pasada. “La salida del balón es más fluida y circulamos más”, comenta. De cara a la próxima jornada, en la que el Huesca recibirá al Tenerife el 21 de agosto, lunes, a las 21.30, espera que “en casa tengamos más profundidad”. Además, “con el apoyo de nuestra gente duraremos los noventa minutos”.

Su gol llegó a balón parado. “En pretemporada hemos hablado de la importancia de la estrategia en Segunda División en defensa y en ataque, como se ha demostrado hoy, nos puede dar puntos”, entiende. Él está mentalizado de que “debe ser mi año”. “El míster me ha dado confianza y no hay mejor manera de devolverla que marcando el primer gol del Huesca de la temporada”, está agradecido.

Para preparar el estreno del curso en El Alcoraz, el Huesca contará con seis entrenamientos. El primero será el lunes a las 10.30 en la Base Aragonesa de Fútbol. El martes el equipo descansará y después se han programado otras cinco sesiones de trabajo.