Cuco Ziganda: "¿El penalti? No se puede arbitrar desde un telescopio"

Satisfecho con el empate, contento a medias con el juego de la SD Huesca y disgustado por el penalti compareció Cuco Ziganda en la sala de prensa de El Plantío. Dio el punto por bueno (1-1) pese a que su equipo fuese de más a menos, condicionado por la pena máxima señalada a Juanjo Nieto como momento de inflexión del partido. "Nadie se ha dado cuenta en el campo", lamentó además de reflexionar sobre que "no se puede arbitrar desde un telescopio".

Los azulgranas terminaron "contentos en líneas generales. Hemos arrancado bien, con personalidad en un campo que aprieta. Hemos sido capaces de pararlos y es verdad que cuando perdíamos la pelota nos hacían contras peligrosas", analizó. En el segundo tiempo, los oscenses decayeron "un poco, con alguna contra y nos ha costado enlazar. El Burgos nos ha echado atrás y he echado en falta alguna llegada. Nos hemos agarrado para no irnos con derrota", añadió Ziganda.

El navarro recordó que "el año pasado fuimos el equipo al que más penaltis se señalaron y empezamos ahora la racha". Rechaza el modo de proceder del VAR porque, de acudir al detalle, "estaríamos todo el tiempo parando el juego". El técnico se conformaba con lo que hay: "Toca comérnosla y a seguir con la idea. Nos ha partido, y al Burgos le ha dado alas. Nos ha frenado un poco. Imagino que la pelota le habrá dado en la mano, ya se mirará si está pegada al cuerpo o es voluntaria".

La primera versión de la SD Huesca obedeció a lo esperado por Ziganda; después, "tienes que pasar momentos malos y más con la pólvora que el Burgos tiene este año. No hemos perdido la cara, sí se ha echado en falta profundizar un poco más". La ocasión armada por Escriche, Obeng y Joaquín fue un oasis en el desierto del segundo tiempo: "En el cómputo general, teniendo en cuenta todo, nos vamos con un empate justo aunque entiendo que el Burgos se lamente de sus oportunidades perdidas".

En el análisis de sus futbolistas, reconoció que Obeng había estado "un poco desaparecido, trabaja mucho pero no hemos sido capaces de enganchar con él, se encontraba muy lejos de sus compañeros. Con él no puedes despistarte porque siempre da cosas".

Se decidió para la portería por Álvaro Fernández "por pequeños matices, no lo he hecho hasta la mañana del partido. No había problema para poner a ninguno, están parejos y Álvaro ha jugado muy bien». De entre los nuevos futbolistas que debutaron, a Balboa "le ha costado más porque ha entrado en nuestro peor momento". En cuanto al desenlace del mercado, "las puertas siguen abiertas y los recursos son escasos".