Cuco Ziganda: “No tiene sentido empezar la temporada con el mercado abierto”

Con “ilusión y ganas de competir”. Con la incertidumbre por un mercado todavía abierto a salidas y llegadas. Expectantes por comprobar sobre el césped los resultados del trabajo que se ha llevado a cabo durante la pretemporada y el estado de forma con que parte la SD Huesca respecto a la del curso pasado. Una amalgama de cuestiones a dos días del estreno del domingo en El Plantío de Burgos (17.00, LaLiga Hypermotion TV) que ha puesto sobre la mesa el técnico Cuco Ziganda. Con el “cosquilleo” del debut y la única baja por lesión del canterano Rafa Tresaco en una plantilla incompleta.

A la espera de que quede rematada el 1 de septiembre, se enfrenta a la misma situación que el resto de clubes y el verano se ha hecho corto: “Parece que siempre queremos una semana más para terminar de ajustar y coordinar cosas con tranquilidad y hacer pruebas”, ha señalado un Ziganda que insiste en que la liga no se parece “en nada” a los encuentros de preparación. El navarro celebra el buen tono físico de los futbolistas pese a que “alguno llega corto de preparación, la tercera semana perdimos muchos jugadores para soportar cargas de 90 minutos”. La base para competir en Burgos se sujeta sobre el anhelo de “poner en el campo lo que hemos entrenado esta pretemporada” y comprobar “cómo se han amoldado los nuevos fichajes”.

La dificultad toma cuerpo en el nuevo Burgos de Jon Pérez Bolo y a domicilio, donde la SD Huesca encontró de manera recurrente un muro imposible de traspasar el curso anterior. Los burgaleses, “se han reforzado muy bien, sobre todo en la delantera. Al entrenador lo conocemos y al tipo de campo. Al final se cayeron un poco pero hicieron dos tercios de liga muy buenos. Ellos tienen la misma ilusión y va a ser una buena pelea” en diferentes escenarios que Ziganda ha tratado de prever. Se trata de que “los jugadores que tengamos den una buena versión y se sientan cómodos con lo que hagamos. La teoría es fácil, tener balón y concretar hay que llevarlo a la práctica”.

El navarro detecta “madurez” en sus futbolistas, con una amplia base que ha ahorrado tiempos en la preparación del nuevo curso. No tiene claro todavía el once, comenzando con una portería en la que Álvaro Fernández y Juan Pérez pelearán el puesto. El cierre del mercado y el horario llevan a reflexionar a Ziganda sobre lo poco idóneo de ambas realidades.

“No tiene lógica empezar la Liga y no estar el mercado cerrado. Que haya jugadores que igual el club por el límite salarial interese que salgan o estén pensando en salir. Puedes tener a siete futbolistas con la cabeza en otro lado pero tienes que adaptarte sabiendo que no es la situación ideal y es corregible acotando ese plazo. Hay desajuste y poco criterio serio para afrontar una temporada. Habrá casos de que te enfrentes al mismo jugador en dos equipos”, apuntaba un entrenador para quien “no tiene sentido jugar en Burgos a las cinco de la tarde. No será tema de que nos quieran ver en China”.

En el caso concreto de la SD Huesca, detecta que “se han ido siete jugadores que han sido prácticamente titulares por diferentes razones. Da pena y se ha hecho extraño. Nos hicimos a la idea porque las negociaciones no llegaban a buen puerto, sus pretensiones eran totalmente lícitas. Las últimas sí han sido de un día para otro y no son cómodas ni fáciles de digerir. Son situaciones un poco raras y nos tenemos que adaptar, no son dramáticas. Todos tenemos corazoncito porque hemos tenido un trato muy agradable con ellos.

El límite salarial, como el verano pasado, marca de manera extraordinaria la planificación deportiva y también la que atañe desde ahora a la no deportiva. El preparador era “consciente” aunque “igual no tanto”: “Poco a poco me han ido contando. No soy auditor ni contable ni me lo tienen que explicar a fondo, la situación no es grave y hay que adaptarse a nuevos presupuestos. Me parece coherente y el club está cumpliendo con sus compromisos”. A su parecer, “a algunos trabajadores les ha tocado y es duro, pero son decisiones valientes que hay que ejecutar. Lo mejor es agarrar el toro por los cuernos y adaptarse a las posibilidades de cada uno. Estamos bien atendidos en unas grandes instalaciones deportivas”.

Ziganda, todavía a la espera de Kento Hashimoto, espera que el recién llegado Alex Balboa aporte el trabajo del que es capaz porque “en el medio se requiere mucho trabajo y esas posiciones habrá que refrescarlas a lo largo de 90 minutos”. La ausencia de Tresaco “es un pena” por la progresión que ha ofrecido en esta fase estival y, en lo referente a los canteranos, Manu Rico empezará en la dinámica del primer equipo, Espinosa y David García regresarán al filial y Diego Aznar es “un puesto específico, tiene que madurar y endurecerse pero tiene gol y habrá que decidir muy bien qué es lo mejor para todos”.