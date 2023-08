Juan Pérez: “Tengo muchísimas ganas de debutar con el equipo de mi tierra”

La figura gigante de Andrés Fernández resultó inasequible para Juan Pérez, portero incorporado desde Osasuna en el mercado invernal que ni siquiera dispuso de oportunidades cuando la temporada boqueaba en la orilla sin nada en juego. Ahora, el de Almudévar le quiere disputar la titularidad a otro Fernández, Álvaro, si es que el riojano continúa en la disciplina de la SD Huesca. En principio, Cuco Ziganda dispone de dos guardametas que coincidieron en el club navarro y alberga la esperanza de ganar la partida al que de inicio parte como teórico favorito.

El aragonés, de 27 años, suma de momento buenas sensaciones en una pretemporada que gana semanas mientras se acerca a gran velocidad el día del debut liguero en Burgos, previsto el domingo 13 de agosto. En su caso, alberga “ilusión y muchísimas ganas de debutar con el equipo de mi tierra”. Álvaro es “un gran portero, igual que Andrés, y se genera un gran ambiente de trabajo. Nos reforzamos mucho, tenemos confianza para comentar aspectos del trabajo del otro y llevamos muy bien el trabajo diario”.

Su objetivo “siempre” ha sido el de ser titular y dar ese paso adelante. De momento, no ha hablado mucho con Ziganda, que sí pide a sus dos porteros “calma, tranquilidad, dar seguridad al equipo. Que tiremos de un vestuario un poco más joven y demos un paso adelante”. Este verano se da algo más de protagonismo a los cancerberos en la salida de balón, algo que le gusta a Juan Pérez.

El vestuario va “semana a semana” y no piensa demasiado en el Burgos aunque “se va acercando” la cita en El Plantío. Las últimas salidas de Salvador o Mateu se afrontan con naturalidad: “En el fútbol un día estás aquí y al otro no. Está claro que eran compañeros muy queridos, con peso en el vestuario, y no me cabe duda de que la plantilla definitiva será igual de competitiva”.

El almudevano percibe que el club ha “cambiado mucho” y pide que el curso sea “como mínimo como el curso pasado. Que El Alcoraz sea un fortín y el rival vea que le va a costar mucho sacar algo, porque nos ayudará mucho”. En esta última semana de pretemporada aguarda el viernes el amistoso con el FC Andorra en la Base Aragonesa de Fútbol (BAF). Los oscenses acudirán a Burgos el viernes 11 de agosto tras el entrenamiento matinal.

Afrontan este martes una doble sesión de trabajo en la BAF. Por la mañana, con las ausencias de Loureiro, Jorge Pulido, Nieto, Kanté, Escriche, Valentín y Joaquín. Ninguno de ellos sufre problemas de importancia pero se les quiere cuidar, de ahí que se solicitara la suspensión del amistoso previsto el sábado con el Girona: Ziganda solo ha contado con 16 futbolistas de campo contando a los cinco canteranos. Manu Rico, Aznar y Anglada no se reincorporarán al filial, a la espera de que se mantengan con el primer equipo o salgan cedidos, y se espera la llegada inminente del centrocampista Kento Hashimoto.