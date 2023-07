Josete Ortas, Gustavo García Capó y Cristina Aranda, nuevos consejeros de la SD Huesca

Una SD Huesca entró este lunes a la junta extraordinaria de accionistas y salió otra distinta. Con menos miembros en su consejo de administración, que se profesionaliza y reduce de ocho a cinco consejeros. Se ofreció a los asistentes un balance positivo del denominado ‘plan de acción’ para ajustar la economía del club azulgrana. Se mantienen como hombres fuertes Fernando Callizo, presidente del consejo, y Alberto Larraz más Pedro Camarero como secretario y se suman Gustavo García Capó, Cristina Aranda y Josete Ortas, nuevo consejero delegado.

Este último deja de ser director general del Huesca después de ocho años en un cargo que desaparece. Y salen cinco consejeros, algunos de ellos con una presencia continuada en los diferentes consejos desde que la entidad pasó a ser Sociedad Anónima Deportiva en 2009: Pedro Ibaibarriaga, Carmelo Bosque, Josete Abarca, Agustín Pueyo y Sergio Gracia. Todos ellos seguirán ligados de un modo u otro, pero sus cargos de consejeros resultaban incompatibles con las otras actividades al servicio del Huesca, tal como refleja la auditoría externa que ha llevado a cabo García Capó y se ha convertido en el faro que guía al Huesca.

Se abre así el camino a un "proceso de profesionalización", como lo definió Callizo, con el convencimiento de que "somos plenamente sostenibles económicamente en el tiempo". Esta junta extraordinaria se había convocado con dos motivos. El primero, la presentación a los accionistas del informe que García Capó ha elaborado y se ha comenzado a poner en marcha. El segundo, y en relación directa con las directrices que marca el plan, era la renovación del consejo de administración. Además, se ha suprimido la comisión ejecutiva.

Ahora, Ortas ejercerá como nexo de unión entre las directrices que se fijen dentro del consejo, que ha convocado reunión para este martes, y su ejecución con los equipos de trabajo y empleados del club. De momento, se han reestructurado aspectos como la externalización de la tienda del Huesca a través de Fútbol Emotion y se han eliminado algunos puestos de trabajo.

Callizo se refirió a tres objetivos claros desde el punto de vista económico para acabar con unas pérdidas que han superado los seis millones en el último ejercicio: un ahorro en la masa salarial deportiva de en torno a los 1,3 millones de euros, lo que «se está consiguiendo»; una reducción de 700.000 euros en la plantilla no deportiva o la deportiva no inscribible -con la desaparición del filial femenino- y el trabajo para reducir otros 300.000 euros mediante la externalización de servicios. La situación económica se califica de "buena": "Ha podido haber alguna tensión de tesorería por la diferencia de fechas entre cobros y pagos, pero no tenemos deuda ni ha habido que emplear el fondo CVC para ello. Somos una ciudad de 50.000 habitantes y un estadio de 9.000 plazas, y eso nos limita".

Gustavo García Capó ha sido el principal responsable de la auditoría externa que ha sacado adelante a partir de una larga trayectoria como consejero y asesor de empresas. Su integración en el Huesca responde a la intención de seguir el día a día de la implantación de estas medidas en pos de la necesaria austeridad. En la actualidad, es el director de Comintalia, empresa que presta servicios de asesoría y consultoría a todo tipo de sectores económicos. Antes, fue socio hasta el año 2017 de la firma Deloitte.

Cristina Aranda es cofundadora de la consultora Big Onion y de Mujeres Tech, entidad sin ánimo de lucro que promueve la presencia de mujeres en el ámbito digital; de Spain AI Aragón y de la fundación Ellis Alicante, centro de excelencia centrado en la investigación y desarrollo de la inteligencia artificial.

Los cinco consejeros salientes representan una porción grande de la historia del club desde su salto al fútbol profesional. Los más curtidos, Carmelo Bosque y Pedro Ibaibarriaga. Ambos eran directivos desde 2006 y se sumaron al primer consejo de administración en 2009. Se unieron a ellos Sergio Gracia y Josete Abarca. En 2013, se integraría Agustín Pueyo.

En lo deportivo, Callizo se mostraba "convencido" de que "se va a hacer una mejor campaña que la pasada". La plantilla se encuentra "prácticamente estabilizada" y no se atisban más salidas sorpresa como las de Marc Mateu o Cristian Salvador.