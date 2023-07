La SD Huesca prioriza las salidas en el arranque del mercado veraniego

Como reza el dicho popular y reiteran los mensajes en el transporte público, antes de entrar hay que dejar salir. Una máxima que también se aplica la SD Huesca en el inicio de mercado. La dirección deportiva prioriza en este momento las bajas, que de momentos triplican a las altas anunciadas de manera oficial. Tres fichajes y nueve salidas adornan los primeros pasos del proyecto azulgrana, que este lunes dará comienzo a la tercera semana de entrenamientos con 20 jugadores con ficha profesional. Un recuento todavía impreciso y que no indica aún el aspecto definitivo con que contará Cuco Ziganda cuando arranque el campeonato el 13 de agosto en Burgos.

Falta menos de un mes para que eche a andar la denominada LaLiga Hypermotion y todavía se ha de avanzar en la confección de todas las líneas de la SD Huesca. El club trabaja sobre dos ejes: las limitaciones económicas y el criterio del entrenador. Con más peso de la primera respecto a la segunda pero tratando de encontrar el mayor equilibrio posible. La entidad ha de aliviar un límite salarial rebasado y no puede ofrecer grandes contratos a las piezas apetecidas. Y Ziganda tiene muy claro, cuando aún no se ha estrenado la lista de partidos amistosos, qué futbolistas quiere mantener en el proyecto y con cuáles no cuenta. Un criterio que todavía no se ha desarrollado del todo porque tendrán que darse más bajas antes de que lleguen nuevos jugadores y que también depende de cuáles de estos prefieran otros destinos.

Kevin Carlos supone el último ejemplo. El atacante moldeado en la cantera azulgrana no es del gusto del técnico navarro y afronta este curso su segunda cesión consecutiva. En enero salió al Betis Deportivo, donde su rendimiento no alcanzó las cotas esperadas y el club andaluz no ejecutó la opción de compra que contemplaba el acuerdo del préstamo. Un panorama semejante se le abre ahora en el Yverdon Sport suizo, que puede hacerse con los derechos del punta si opta por esta posibilidad antes del 30 de mayo del año que viene. A Kevin Carlos, con 21 años y contrato en vigor con los azulgranas hasta 2025, se le aparece un futuro profesional lejos de El Alcoraz.

Dos jugadores más han rescindido con la SD Huesca en lo que va de verano: el delantero Juan Villar, todavía sin destino, y el centrocampista David Timor, que será rival de los aragoneses puesto que ha firmado con el recién ascendido Eldense. Ambos estuvieron lejos de su nivel el curso pasado y amplían el espacio en el equipo para incorporar futbolistas de ambas demarcaciones. La más precaria en este momento es la delantera, puesto que Dani Escriche no tiene garantizada su presencia cuando el mercado se cierre el 1 de septiembre y tampoco se hace una apuesta decidida por Abou Kanté y José Ángel Carrillo. En la medular, la continuidad de Óscar Sielva y la llegada de Iker Kortajarena se suman a un Cristian Salvador con problemas físicos en este momento.

Los otros seis jugadores que se han bajado del proyecto 2023-24 son Sandro Ramírez, traspasado a la UD Las Palmas; y aquellos que terminaban contrato el 30 de junio: Andrés Fernández -que se debate entre el Albacete y el Levante-, Juan Carlos Real -fichado por el Cartagena-, Florian Miguel, Euse Monzó y Pablo Tomeo, que se ha incorporado al Mirandés.

Han llegado Kortajarena, Sielva y un Miguel Loureiro de quien Ziganda quiere explotar su polivalencia en la defensa. En la portería, todavía se ha de aclarar si Álvaro Fernández continúa en el proyecto tras sus cesiones a Brentford y Espanyol o si consume el último año de contrato en otro destino. En todo el verano pasado, se desvincularon de la SD Huesca 12 jugadores que habían sumado minutos en la liga. A mitad de julio del actual ya lo han hecho nueve.